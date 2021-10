Mohamed Bayo convoqué devant la justice

ABC

Faute avouée à moitié pardonnée ?L'attaquant de Clermont Foot n'a pas passé le meilleur des lundis matins. D'après les informations de BFM TV et confirmées par Mohamed Bayo a vu sa garde à vue prolongée de sept heures ce lundi. L'international guinéen a avoué la totalité des faits aux policiers et a été convoqué pour une audience au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 28 juin 2022. Il devra répondre de conduite en état d'ivresse et délit de fuite. A noter qu'il a déjà été condamné pour ce fait en 2019 et avait suivi un stage de sécurité routière, et qu'il sera traité en tant que récidiviste.Dans l'accident de la route provoqué par le Clermontois, les deux occupants de la deuxième voiture impliquée ont reçu dix et douze jours d'interruption totale de travail. Bayo a provoqué une collision après avoir grillé un feu tricolore, aurait tenté de s'enfuir à pied et s'est rapidement fait rattraper par la police.Semer les défenses de Ligue 1 c'est une chose. Une voiture de police, c'en est une autre.