Michael Owen : le crash galactique

À l’été 2004, le Real Madrid et Michael Owen s’amourachaient pour ce qui devait être une idylle pérenne. Malheureusement, aucune des deux parties n’y trouvera son compte, sonnant ainsi la fin des Galactiques 1.0.

La fin d’une ère

« J’essayais de me rassurer en me disant que même Ian Rush était parti à la Juventus. Mais je n’y arrivais pas. »

Des larmes sur le chemin

« Me retrouver aux côtés de Zidane ou Ronaldo me mettait une pression terrible. J’étais complexé par leur talent. »

Carragher et complexes

Par Adel Bentaha

Le début du siècle dernier avait tout de la grande découverte. Les modes de consommation évoluaient, et le football se transformait progressivement en gouffre financier. Une faille dans laquelle s’est glissé Florentino Pérez, désireux de construire sa propre machine à broyer. Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo et David Beckham se succédant, le présidentajoute l’ultime pièce du puzzle à l’été 2004 : Michael Owen. Le 14 août, l’enfant de Liverpool débarque ainsi à Valdebebas pour entamer ce qui s’apparentait au tournant d’une carrière. Virage finalement mal négocié, annonciateur de la fin de parcours précipitée duRien ne prédestinait pourtant Owen à quitter la grisaille du nord-ouest anglais. Formé et révélé à Liverpool, le lutin n’a eu de cesse d’enfiler les perles en Premier League, au point de rafler un Ballon d’or en 2001. Sous la houlette de Gérard Houllier, celui qui vient à peine d’entrer dans la vingtaine acquiert le statut d’intouchable. Mais le départ du technicien français en ce fameux été 2004 va précipiter les choses. Pour le remplacer : Rafael Benítez. Parachuté sur le banc après trois grosses saisons à Valence, le néophyte souhaite faire bouger les lignes, et réduire l’envergure d’Owen aurait le mérite de marquer son territoire. Sa cible s'appelle Fernando Morientes et n’arrivera finalement qu’en janvier. Pas près de laisser le moindre centimètre à un éventuel concurrent, Owen se braque face à son nouveau coach.Cette succession d’éléments ne tarde pas à l’amener sur le chemin de la réflexion., se remémorait-il pour leCe léger caprice suffit pour faire basculer la pièce du mauvais côté."Prépare-toi, le Real Madrid te veut."Car si l’offre du Real Madrid peut aujourd’hui prêter à sourire (12 millions d’euros), Michael Owen est conscient que l’on peut difficilement dire non à la Maison-Blanche. La transaction est acceptée par leliverpuldien, qui n’en informe pas directement Benítez.Il faut dire que l’entraîneur espagnol, s’il est implicitement fâché avec son attaquant vedette, souhaite malgré tout bâtir une équipe compétitive autour de lui. Et pour lancer une ultime tentative de revirement, Owen est coché sur la feuille de match d’un troisième tour préliminaire de Ligue des champions, contre le Grazer AK. Le but ? Mettre la pression sur le Real Madrid, en feignant une potentielle entrée en jeu du joueur, qui le bloquerait pour le reste de la campagne européenne en cas de transfert en Espagne. Len’entrera finalement jamais et fera ses valises trois jours plus tard pour la Concha Espina. Dans le deal, la promesse madrilène Antonio Nuñez effectuera le chemin inverse et ne manquera pas de se planter en Angleterre (27 matchs, 1 but) avant de rentrer en Espagne.Le transfert officiellement bouclé, Michael Owen n’en a malgré tout pas fini avec son spleen.La décision de mettre les voiles est cependant irrémédiable :, narre-t-il pourUne situation à laquelle Jamie Carragher, connu pour sa délicatesse, ne serait pas vraiment étranger :"Qu’est-ce que tu irais foutre à Madrid ? Tu ne joueras jamais !""Eh bien, je vais tous vous faire taire."Accueilli en superstar par Florentino Pérez, devant un parterre de journalistes aux aguets, Owen, 24 ans, faisait enfin le grand saut. Un parcours tracé entre nostalgie et complexes.L'étau se refermera progressivement sur l’Anglais, peu aidé par une adaptation compliquée.Père d’une Gemma Rose à peine âgée de deux ans, l’attaquant est effectivement forcé de loger à l’hôtel. Un inconfort familial pesant.Il faut dire qu’Owen n’a aucun mal à se montrer efficace. Auteur de 13 buts en 36 matchs de Liga, il se targuera d’un meilleur ratio buts/matchs que Ronaldo durant la première partie de saison. Un bilan honorable, orné d’une volée sublime face au FC Barcelone à Santiago Bernabéu, pour gagner le cœur de supporters admiratifs, mais témoins d’un adieu programmé.À l’été 2005, Michael Owen sait que son avenir s’écrira loin de la capitale.Lors de son départ, le buteur avait en effet passé unavec Rick Parry, directeur sportif de Liverpool, pour faciliter un retour au club. Mais le succès desen C1 installait une équipe peu encline au renouvellement, excluant, de fait, Owen de ce come-back. Et comme un symbole, lui, la gloire de la fin des années 1990, choisira un club à la trajectoire similaire : Newcastle United. Pour finalement donner raison à Jamie Carragher.