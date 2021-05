Metz s'amuse contre Dijon

Dijon (3-5-2) : Allagbé - Senou Coulibaly, Ecuele Manga, Panzo (Ngonda Muzinga, 46e) - Chafik, Dina Ebimbe (Chouiar, 75e), Lautoa (Siwe, 86e), Jordan Marié, Chalá (Sammaritano, 46e) - Mama Baldé (Dobre, 75e), Celina. Entraîneur : David Linarès.

FC Metz (4-3-3) : Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze - Habib Maïga, N'Doram (Boulaya, 59e), Pape Matar Sarr (Maziz, 85e)- Yade (Ambrose, 46e), Niane (Vagner, 59e), Mamadou Lamine Gueye (Angban, 68e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Résultats et classement de la Ligue 1

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un beau dimanche à 15 heures.Dans une rencontre sans enjeu, mais marquée par une tension palpable, le FC Metz a disposé de Dijon (1-5). Relégués depuis la semaine dernière , les Dijonnais se retrouvent mis à mal d’entrée par le déboulé de Fabien Centonze, qui décoche une frappe heurtant le petit filet extérieur de Saturnin Allagbé (2). Malgré la possession, les Messins ne se procurent que quelques situations dans la surface adverse et auraient même pu (ou dû) se retrouver à dix à la suite d’une grosse semelle de Pape Ndiaga Yade sur Senou Coulibaly.Pas de quoi cependant réveiller un DFCO peu entreprenant, qui finit par encaisser l’ouverture du score. Le centre en retrait du chanceux Yade trouve Mamadou Lamine Gueye au point de penalty qui ajuste son plat du pied. Une sentence supplémentaire pour les hommes de David Linarès, qui encaissent le deuxième but dans la foulée. Pape Matar Sarr, oublié sur coup franc, vient placer une belle reprise de volée. Une séquence totalement confuse, puisque Bersant Celina, venu contester la faute précédente auprès de Frank Schneider, est expulsé.Un arbitrage assez discutable, qui n’empêche pourtant pas Dijon de revenir dans la partie. À peine la seconde période entamée que Mama Baldé vient asséner un coup de casque plein de hargne dans la cage d’Alexandre Oukidja pour réduire la marque. Eric Dina Ebimbe est même tout proche d’égaliser après avoir passé toute la défense adverse en revue, mais son tir manque de puissance et est capté par Oukidja. La lanterne rouge a certainement laissé passer sa chance et se voit sanctionnée par le but contre son camp de Fouad Chafik, poussé à la faute par la passe de Victorien Angban. La voix stridente de Frédéric Antonetti pousse ses ouailles à creuser un peu plus l’écart, chose faite en fin de rencontre. Vagner réalise d’abord un superbe une-deux avec Farid Boulaya dans la surface dijonnaise pour inscrire le quatrième but, avant que Dylan Bronn ne plante l’ultime banderille de la têteObjectif pour Metz : finir dans le top 10.