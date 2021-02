Mené 3-0, le Torino accroche l'Atalanta

Gollini - Toloi, Romero, Palomino - De Roon, Pessina, Gosens, Ruggeri - Iličić, Malinovskiy, Luis Muriel. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Sirigu - Izzo, Nkoulou, Bremer - Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru - Zaza, Belotti. Entraîneur : Davide Nicola.

Renaissance à l’italienne.On ira pas jusqu’à dire que cet Atalanta-Torino était un chef d’œuvre, mais le match nul accroché par le Torino était plutôt inespéré après 20 minutes de jeu. Et pour cause : les Bergamasques ont débuté la partie pied au plancher. Lancé dans le dos de la défense par De Roon, Iličić a d’abord taupé une reprise étrange qui a surpris Sirigu. L’occasion de prendre des nouvelles de l’ancien gardien du PSG, qui a affiché le même état de forme que ses compatriotes face au XV de France au même moment. Autrement dit : il s’est fait rouler dessus, enchainant deux fautes de main sur les deux pions suivants signés Gosens en angle très fermé, et Luis Muriel à l’affût. Vingt-et-une minutes, 3-0 : c’est ce qui s’appelle prendre le Toro par les cornes.Sauf que les Turinois ont beau être 18de Serie A, ils ont de la ressource. À moins que ce ne soit l’Atalanta qui ait fait preuve de suffisance. Quoi qu’il en soit, le Torino a peu à peu pris le contrôle du match et a réussi l’exploit de revenir à 3-2 à la pause. Andrea Belotti a d’abord obtenu et transformé en deux temps un penalty incontestable. Puis Bremer était à l’affût sur une frappe renvoyée par la barre et le poteau, pour redonner espoirs aux siens juste avant la pause. Revigoré, le Toro a tout donné pour arracher un nul plus que mérité. Mais pour cela, il a fallu attendre un coup de casque de Bonazzoli sur un coup franc lointain). Un délivrance tardive, mais amplement méritée vu la myriade d’occasions du Torino (mention spéciale pour la gourmandise extérieur du pied de Singo à l’heure de jeu), et ce même si Mirantchouk a touché le poteau à la 76Encore un super épisode de cette Serie A.