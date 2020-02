Memphis Depay va-t-il trop vite dans sa rééducation ?

Opéré le 20 décembre dernier des ligaments croisés, Memphis Depay n'en est toujours pas à deux mois de rééducation. Pourtant, l'attaquant néerlandais fait déjà des accélérations et des frappes. Impressionnant certes, mais peut-être aussi inconscient.

313

Lyon Strasbourg Ligue 1 Diffusion sur

Memphis Thanos

Attention à la chute

L'Euro 2020 dans le viseur

Par Steven Oliveira

Propos recueillis par SO.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A priori Memphis Depay n’a aucun lien de parenté avec Thanos. Ni avec Captain America, Thor, Hulk ou tous les autres personnages présents dans. Sa dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux tend pourtant à prouver le contraire. On y voit l’attaquant néerlandais accélérer sur la pointe des pieds avant de contourner un plot et d'envoyer un ballon dans un petit but. Alors oui, l’exercice n’a rien d’exceptionnel, mais Memphis Depay s’est fait opérer des ligaments croisés le 20 décembre dernier et n’en est donc toujours pas à deux mois de rééducation.Pourtant, Raphaël, kinésithérapeute, l’assure : «» Mais il reste un sportif de haut niveau. Et cela change beaucoup de choses dans la rééducation : «» Son collègue Basile, présent à ses côtés, confirme en rappelant que Memphis Depay est encadré : «» Chirurgien orthopédiste et médecin au Paris FC, Julien Even est admiratif de l’avancement du Néerlandais : «» . Il n’en reste pas moins qu’il reste dubitatif quant à l’exercice effectué par Memphis Depay : «» Loin, très loin des accélérations et des frappes dans un ballon donc.C’est un fait : Memphis Depay est en avance dans sa rééducation. Et si le Néerlandais semble à l’aise, il n’en reste pas moins que les risques sont nombreux à vouloir brûler les étapes du protocole. «, rappelle Julien Even.» Outre le risque que le ligament relâche, comme cela peut arriver en cas de mauvaise rééducation, Memphis Depay pourrait surtout avoir des séquelles pour la suite de sa carrière à écouter Alexis Favre, ostéopathe lui-même en période de rééducation des ligaments croisés : «» Avant de prendre l’exemple de Radamel Falcao, opéré des ligaments croisés en janvier 2014 et qui a tout fait pour faire la Coupe du monde avec la Colombie six mois plus tard : «Car oui, si Memphis Depay tente une rééducation express, ce n’est pas pour disputer la 38journée de Ligue 1 avec l’Olympique lyonnais face à Brest. Mais plutôt pour jouer l’Euro 2020 avec les Pays-Bas, une sélection que l’attaquant de 26 ans a portée pendant la Ligue des nations et le début des qualifications avec cinq buts en six matchs. Cette vidéo ressemble ainsi beaucoup à un message envoyé au sélectionneur Ronald Koeman, histoire de lui signaler qu’il sera prêt pour le mois de juin. Pour Basile, cela fait pourtant très peu de doutes, Memphis Depay ne sera pas à 100% lors de l’Euro : «» Une chose est sûre, la vitesse de rééducation de Memphis Depay n’est pas vraiment de l’avis de Jean-Michel Aulas qui n’a pas oublié de signaler à son attaquant de ne pas prendre trop de risques sur Twitter : «» Et pas pour squatter un lit de l’infirmerie.