Mbappé-Hakimi : Comment jouer face à un ami ?

Depuis l'arrivée du Marocain à Paris à l'été 2021, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé n'ont jamais caché une amitié grandissante au fil des mois. Mais ce mercredi soir sur la pelouse du stade Al Bayt, c'est au duel que les deux hommes se retrouveront en demi-finales de Coupe du monde, avec une partie du destin de leur sélection entre les pieds. Un poids ou une motivation supplémentaire pour les deux hommes ?

« Cela peut donner lieu à un certain challenge entre eux. Qui va le mieux jouer ? "Je ne vais pas perdre contre mon pote, c'est mort !" »

See you soon my Friend ?? @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

« Préparer ce genre de match, c'est vraiment chaud, je ne veux pas être à leur place. Comme joueur oui, parce que c'est une demi-finale de Coupe du monde, mais avoir son pote en face comme ça... »

« Je ne suis pas sûr que Hakimi puisse faire une Fede Valverde sur Mbappé par exemple, cela changerait à jamais leur relation. Imaginez que vous touchez les ligaments ou le tibia-péroné, c'est sûr que la relation va en prendre un coup. »

En mai dernier lors d'un stage à Doha, Kylian Mbappé blaguait devant les caméras du PSG à propos de possibles retrouvailles quelques mois plus tard lors de la Coupe du monde avec son ami, Achraf Hakimi. Réponse de l'intéressé ?Une plaisanterie prémonitoire pour les deux hommes, qui se voient offrir l'occasion de joindre les actes à la parole, qui plus est en demi-finales du tournoi. Depuis que le natif de Madrid a quitté l'Inter pour le club de la capitale voilà un an et demi, les deux jeunes hommes se sont rapprochés, affichant une belle amitié depuis de longs mois. Du pied la tour Eiffel à Doha en passant par Madrid, les deux potes ne se quittent plus. Même en plein Mondial, quand l'attaquant tricolore profite de son seul jour de repos pour rendre visite à son compère au camp de base des Lions de l'Atlas, à la veille du huitième face à l'Espagne.Dix jours plus tard, les voilà donc face à face. Et c'est peu dire que les deux en jouent, à commencer par leenvoyé par le Marocain dès le coup de sifflet final d'Angleterre-France. En privé, il y a fort à parier que le rendez-vous aura fait également l'objet de nombreux messages, plus ou moins taquins., pense Lise Anhoury Szigeti, psychologue du sport à l'INSEP."Je ne vais pas perdre contre mon pote, c'est mort !"Proche de Vincent Aboubakar en sélection, Aurélien Chedjou a croisé la route de l'ancien Lorientais à plusieurs reprises en Ligue 1, puis en Turquie., renchérit-il.Si voir deux joueurs proches en dehors du terrain s'affronter sur un rectangle vert est loin d'être une première, leur positionnement (latéral droit contre ailier gauche) les obligera à se confronter à de nombreuses reprises., poursuit Lise Anhoury Szigeti."T'inquiète mec, je vais te battre".La prestation de l'un affectera forcément celle de l'autre, ce qui rajoute à la fois piment et pression autour de ce combat.Du stress et de la pression, il y en aura forcément, demi-finale de Coupe du monde oblige. Une recontre particulière à appréhender, à laquelle vient donc s'ajouter la gestion de ce duel., imagine Lise Anhoury Szigeti.Selon la chercheuse, ce match dans le match pourrait également déteindre sur les coéquipiers."Ok, toi tu as ce duel là à gérer, on va t'aider à ce que ce soit nous les vainqueurs pour que tu gagnes par rapport à ton ami."Une situation loin d'être évidente, à en croire Aurélien Chedjou., prévient l'ancien lillois.Dans cette difficile équation, les deux hommes ont pourtant un atout dans leur manche :, assure Lise Anhoury Szigeti.Attention toutefois à ne pas déjouer. Face à face au quotidien sur les terrains d'entraînement du Camp des Loges, les deux protagonistes se connaissent par cœur. Alors quelle stratégie adopter, notamment pour le Bondynois, afin de surprendre son vis-à-vis ?, soupçonne encore Lise Anhoury Szigeti., insiste Chedjou, dont le vécu avec Vincent Aboubakar diffère quelque peu.Quid alors de l'agressivité ? Le risque de blesser un ami trotte quoi qu'il arrive dans un coin de la tête, à en croire le jeune retraité.Tout en jetant inévitablement un grand froid du côté du PSG., prédit plutôt Lise Anhoury Szigeti. Dans les deux camps, l'espoir reste donc que le scénario ne se présente pas.Dans quelques jours seulement, les deux amis seront de retour dans l'ouest parisien pour reprendre le cours d'une saison qu'ils veulent remplie d'ambitions. La rencontre de ce mercredi peut-elle d'ici là altérer leur relation ?, rassure Lise Anhoury Szigeti.Même idée du côté d'Aurélien Chedjou :Quoi qu'il se passe sur le terrain, les poignées de main s'annoncent en tout cas plus chaleureuse pour Mbappé qu'avec Kyle Walker lors du tour précédent.

Par Tom Binet

Propos d'Aurélien Chedjou et Lise Anhoury Szigeti recueillis par TB.