Mbappé : à la folie, pas du tout

Kylian Mbappé, qui continue de faire comme si, devrait rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Paris, qui avait misé 145 millions d’euros et 35 millions de bonus en 2017 sur le jeune francilien, pensait pouvoir construire son projet sur le long terme autour de son meilleur buteur. Mais depuis qu’il a 13 ans, Mbappé a un plan de carrière et il passe par le Real. Alors Paris va perdre gros, encaisser un chèque confortable et va forcément nourrir des regrets. Sportifs dans un premier temps mais humains également.

Avec Paris, il y avait tous les ingrédients pour s’aimer, et pourtant…

Être le coeur du Real Madrid, ça n’a pas de prix

Peu importe Messi, Paris est le grand perdant

Par Mathieu Faure

On ne va pas tourner autour du pot, on ne remplace pas Kylian Mbappé. Ce n’est pas pour rien que le Real Madrid pose près de 180 millions d’euros sur la table pour un joueur qui, à partir du 1er janvier prochain, est libre de s’engager où il le désire sans la moindre indemnité de transfert. C’est aussi une manière polie de la part du Real Madrid de dire au PSG et à Doha - où Florentino Perez possède de nombreux business dans le BTP - qu’il n’est pas question de se brouiller. Au Paris-SG, notamment par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, on a martelé, souvent, que le champion du monde ne partirait pas de France. Jamais. Cette posture a une limite. Elle est notamment contractuelle. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé ne prolongera pas l’aventure dans la capitale malgré les arrivées de Lionel Messi, Achraf Hakimi, les propositions salariales indécentes et les calins permanents. Comme à Monaco lors de l’été 2017, Mbappé s’est muré dans le silence, repoussant sans cesse sa prise de parole concernant les contours exacts de son avenir.Le joueur ne parle pas, les autres le font pour lui. Une manière de faire qui avait déjà sérieusement crispé ses relations avec les fans du Rocher quand, en pleine période de mercato alors que son contrat arrivait lui aussi à expiration, il était apparu sur les réseaux sociaux dans une vidéo où il vantait sa nouvelle gamme de crampons quand d’aucuns s’attendaient à ce qu’il prenne la parole pour évacuer les doutes autour de son avenir immédiat. Au PSG, Mbappé s’est épargné cette case mais son image est déjà écornée auprès de certains suiveurs. Sur le papier, tout était pourtant réuni pour que l’histoire d’amour entre le Parisien, proche de Bondy, et le public du Parc des Princes s’inscrivent, si ce n’est dans la durée, au moins dans une forme de folie irrationnelle et passionnée. Jeune, français, doué, buteur, champion du monde, Mbappé cochait toutes les cases pour devenir une idole absolue. Toutes sauf celle de l’affection partagée.Alors oui, il a pénétré le cœur des enfants, des plus petits, ceux qui idolâtrent sans rien demander en retour. Mais avec les adultes, le courant n’est jamais vraiment passé. Trop froid, trop calculateur dans ses mots, dans ses intentions, dans ses prises de parole, dans son envie de se servir du PSG comme d’un unique tremplin pour aller plus loin, plus haut. En dépit de performances parfois stratosphériques, de soirées C1 XXL comme celle du Nou Camp, de buts à la pelle, d’une dernière saison au cours de laquelle il a porté le club sur ses épaules, Mbappé n’a jamais réussi à se faire aimer, unanimement, par les Parisiens. Pas de chants à sa gloire, pas de banderoles, pas de tifo, pas de communion. il y a toujours eu ce frein, cet obstacle invisible qui empêchait tout ce petit monde de s’aimer. Il a manqué un peu de sincérité chez Mbappé, trop souvent dans le contrôle de ses faits et gestes, pour que la mayonnaise prenne. A l’inverse, le Parisien, qui a déjà sifflé Ibrahimovic et demandé à Neymar d’aller se faire voir ailleurs, a toujours été intransigeant avec son joueur. Bref, il n’y a jamais eu d'étincelles entre les deux. C’est resté professionnel. Parce que Kylian Mbappé est comme ça. Un immense professionnel qui n’a pas de temps à perdre avec la séduction des adultes.Après plus de six saisons en Ligue 1, l’homme a déjà tout gagné sur la scène nationale. Et avec deux clubs différents. En C1, il compte déjà trois apparitions dans le dernier carré et une finale. Il a, peut-être, déjà fait le tour de la question en France. Surtout, on sous-estime sans doute le poids du Real Madrid dans l’imaginaire des joueurs de football. Aujourd’hui, même si le club le plus titré d’Europe, n’a plus sa splendeur du récent triplé en C1, il demeure le Real Madrid. Un nouveau stade est en approche à Madrid et devenir, à 22 ans, le cœur du projet sportif et celui qui va relancer la dynamique du plus grand club du monde est un pari inestimable. Surtout quand ce club en question est, depuis môme, un rêve.Mbappé s’est toujours imaginé avec le maillot blanc sur le torse. C’est sa destinée. Être le premier à gagner la C1 avec le PSG aurait fait de lui une légende parisienne, un accomplissement unique dans une vie. Mais même s’il est amené à ne gagner « que » la quatorzième C1 du Real Madrid, il sera, là aussi, une légende du club. CR7 est arrivé en Espagne quand la Maison blanche ne comptait que neuf trophées majeurs. A son départ, l'armoire en comptait quatre de plus et le Portugais a tout fracassé sur son passage. Les hommes mentent, pas les chiffres.Le PSG est forcément le grand perdant de ce départ. Sportivement, médiatiquement, marketingement. Tu ne perds pas ton meilleur buteur, qui va en plus renforcer un concurrent à la victoire finale en C1, sans conséquence. D’autant que Kylian Mbappé est unique, dans ce qu’il propose dans la profondeur, dans la vitesse, dans l’efficacité, dans la fiabilité, dans la transition. Le PSG a perdu aussi cette curiosité, celle de ne jamais avoir vu, ne serait-ce que sur un match, aligné le trio Messi-Neymar-Mbappé. Tout le monde voulait voir. Tout le monde, sauf Mbappé, pour qui cette opportunité était moins alléchante que celle de rejoindre le Real Madrid. Paris a fait le choix pragmatique de prendre une somme « symbolique » - symbolique dans le sens où elle ne pourra pas servir, peu importe son utilisation, à combler la perte sportive de Mbappé - plutôt que de perdre son meilleur joueur gratuitement dans un an. Perdre Mbappé sans indemnité de transfert à 23 ans est-il un plus mauvaisque le vendre 180 millions, fin août, sans possibilité de se retourner derrière ? Le déroulé de la saison apportera un début de réponse.Mais l’histoire retiendra que le départ de Kylian Mbappé du PSG s’est fait dans une forme d’aigreur ambiante. Il est aussi plus facile de se forcer à détester celui qui vous quitte pour mieux l’oublier. C’est un mécanisme de défense. Et cela confirme aussi, qu’à l’exception de Zlatan Ibrahimovic, le PSG n’a jamais réussi à se séparer dignement de ses meilleurs joueurs. Cette fois, Mbappé et sa manière de manoeuvrer - concerté ou non avec le Real Madrid - ont contribué à cette fin d’histoire un peu frustrante mais le PSG, dans son ensemble, a souvent du mal à tourner les pages dorées de son histoire. Cavani, Thiago Silva, Thomas Tuchel, récemment, ont démontré à quel point ce club avait encore des choses à apprendre dans sa gestion de l’amour. C’est sans doute le plus grand regret de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG. Que l’amour ait aussi peu eu sa place dans cette belle histoire, au final…