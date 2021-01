Mayence bloque Dortmund, Leipzig et Wolfsbourg se neutralisent

Les autres résultats :

Que de soucis rencontrés par le Borussia Dortmund ce samedi. Largement dominateur face à Mayence, le BvB a d’abord concédé l’ouverture du score sur une sacoche de Levin Öztunali, placé à droite de la défense à cinq visiteuse, puis n’a jamais su faire la différence après avoir égalisé par l’intermédiaire de Thomas Meunier à la suite d'un bon travail de Youssoufa Moukoko. Résultat, les hommes d’Edin Terzić, qui ont buté à plusieurs reprises sur Robin Zentner (25, 27), mais aussi sur le poteau (32), ont dû se contenter d’un tout petit point (1-1). Dans le dernier quart d’heure, Marco Reus a également foiré un penalty obtenu par Meunier. Mayence a aussi eu ses cartouches, et Hack, à la retombée d’un coup franc, a claqué une tête sur la barre. Au bout, c’est contre perf’ pour tout le monde.Leipzig avait l'occasion de repasser provisoirement en tête de la BuLi ? Raté. Ce n'est pas faute d'avoir connu un départ canon, puisque Nordi Mukiele a profité d'un boulevard pour enfourner une offrande d'Emil Forsberg dès la cinquième minute de jeu. En face, Wolfsbourg s'est rapidement rebiffé, et le milieu offensif Yannick Gerhardt a fait valoir sa somptueuse qualité de centre en envoyant Wout Weghorst sur orbite. Plus agressifs dans le pressing, les Loups ont ensuite profité d'une erreur de relance de Dayot Upamecano et d'une frappe contrée de Renato Steffen pour prendre les devants. Heureusement, Willi Orbán s'est pointé pour remettre les compteurs à égalité, en profitant d'un Koen Casteels masqué par ses colosses de défenseurs centraux. Gerhardt a beau avoir touché le poteau pour les locaux peu après l'heure de jeu, plus rien n'a bougé : nul logique entre le sixième et le dauphin du Bayern.