Marseille, ce gentil dauphin

Venu au Parc des Princes pour ne surtout pas perdre, l’Olympique de Marseille a raté sa mission. Apathiques, les Marseillais se sont contentés de priver le PSG de ballon, laissant tomber toute velléité offensive au passage. Dommage, parce que l’OM avait tout à gagner de ce Classique sans saveur.

Le mauvais message de Sampaoli

Des intentions ? Quelles intentions ?

Par Adrien Hémard-Dohain

Le constat est limpide. Et d’autant plus cruellement juste qu’il est signé d’un ancien Marseillais, rarement le dernier pour se mettre minable sur le terrain à l’époque : Benoît Cheyrou, au commentaire de ce Classique qu’on oubliera vite. L’arbitre vient alors de renvoyer tout le monde aux vestiaires après un second acte sans saveur. L’OM vient de s’incliner 2-1 au Parc des Princes. Et le goût amer qui reste dans les bouches phocéennes à l’heure de quitter Paris, ce n’est pas celui d’avoir perdu contre le PSG, mais plutôt celui de n’avoir rien tenté face à un PSG pourtant loin d’être imprenable., avait pourtant annoncé Sampaoli en amont du 85Classique de l’histoire., avait prédit l’Argentin. Mais après les mots, on n’a attendu les actes toute la soirée côté OM.La faute revient en partie à l’entraîneur lui-même. Car en ressortant du placard son onze sans buteur de métier (Milik blessé, Bakambu et Dieng sur le banc), Sampaoli a envoyé un bien mauvais message à ses ouailles : celui d’un OM contraint de changer de visage pour pouvoir rivaliser face à ce PSG. Ce n’était pourtant pas le cas à l’aller, où Marseille aurait dû s’imposer avec un Milik titulaire. Ce n’était surtout pas le cas depuis plusieurs semaines, où le Polonais, Bakambu et Dieng se sont relayés en pointe d’une attaque en confiance, qui est pour beaucoup dans la bonne série de résultats marseillais des derniers temps.Sauf que voilà : dans un Parc aphone du fait de la grève du virage Auteuil, et malgré la confiance du moment, l’OM a préféré changer de nature. Peu - voire pas - entreprenants, les Marseillais ont subi les évènements lorsqu'ils ne contrôlaient pas stérilement la gonfle. Un aveu d’impuissance assez difficile à comprendre, alors que Marseille avait tout à gagner de ce déplacement parisien, face à un PSG qui était loin d’être en mode démonstration, et après la défaite de Rennes face à Monaco vendredi . Autrement dit : il n’y avait quasiment aucune pression sur les épaules olympiennes. Ce qui n’a pas empêché l’OM de se renier en jouant la peur au ventre., prétendait pourtant Kamara au micro de Prime Video au coup de sifflet final.Alors oui, sans un hors-jeu au centimètre de Saliba, l’OM aurait pu arracher un nul un peu plus flatteur. Mais personne ne se cachera derrière ce fait de jeu - d’autant que le PSG s’est aussi vu refuser plusieurs buts pour hors-jeu - pour analyser ce fiasco marseillais.Car si comptablement, cette défaite n’est pas dramatique, du point de vue de l'honneur et du prestige, venir à Paris avec si peu d’ambitions quand on est dauphin, demi-finaliste européen, en pleine confiance, et surtout une équipe à l’aise avec le ballon, c’est un constat d’échec., justifiait Kamara. Avoir le ballon, c’est une chose. Avoir de l’ambition avec, c’en était une autre pour l’OM dont on peut résumer les intentions au Parc des Princes par un fait : les entrées en jeu de Dieng et Bakambu, aux 81et 93minutes. Comme si Marseille s’était simplement contenté de ce costume de gentil dauphin, loin des requins aperçus depuis le début de saison sur le Vieux-Port.