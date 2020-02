Manuel Chiche : « Le Parasite de l'OM ? Grégory Sertic »

Manuel Chiche est un homme heureux. Ami de longue date de Bong Joon-Ho et patron de la société de distribution The Jokers chargée de la diffusion de Parasite en France, il était hier soir sur la scène des Césars pour recevoir au nom du réalisateur sud-coréen la statuette dorée du Meilleur film étranger. Et placer sa meilleure dédicace à l'OM, devant un parterre Pleyel qui ne s'y attendait pas.

Propos recueillis par Théo Denmat

Je suis un mec né à Marseille, le 26 décembre 1964 dans le quartier de La Pauline derrière le stade Vélodrome. J’y ai grandi jusqu’à mes 21 ans, et je suis venu finir mes études de cinéma à Paris. Je suis distributeur de films, et Bong Joon-Oh est quelqu’un qu’on connait et qu’on aime profondément depuis très longtemps. On avait eu beaucoup de rendez-vous manqués avec lui, notamment sur. On s’est vraiment découvert autour de la promotion de, et apprécié je crois humainement.On l’a accompagné surau festival de Cannes, pour affronter un peu toute cette tempête de merde autour du fait que c’était un film Netflix. Il m’avait dit : «» Il a tenu parole,n’a été présenté à personne d’autre. On l’a fait, et il s’est passé ce qu'il s’est passé. Pour une petite boîte de quatre salariés comme nous, c’était super cool de se retrouver avec la Palme d’Or puis l’Oscar avec un réalisateur qui est quand même le mec le plus cool de la Terre, quoi. Mais là, Bong était juste cramé physiquement. Il m’a dit : «» , et fait ce petit message filmé par un pote qui était à Séoul à ce moment-là. Et puis, j’ai dû m’y coller.En fait, je m’étais dit : «Si on gagnait, il fallait que j’en place une sur Marseille. Je trouvais ça fun, de donner un petit peu de mon moment de gloire personnel et très éphémère à ma ville. J’avais toute ma famille, mes potes qui regardaient. Ça m'a fait plaisir, d’autant plus que j’y suis la semaine prochaine pour OM-Amiens.Si. Mais en même temps, quand vous y êtes, vous vous dites : «» En plus, c’est assez cool de le faire à Paris en pleine salle Pleyel. Raison pour laquelle je préviens avant que je vais sûrement me faire siffler. Je n'en n’avais rien à foutre, de toute façon. Et puis, ils n'ont pas tellement sifflé. Les supporters de l’OM se planquent un peu dans le milieu, mais il y en a pas mal qui sont passés me voir en sortant. «» Je trouvais ça plutôt drôle, au lieu d’aller régler des comptes sur scène...Oui. Enfin, vous avez surtout dû vous faire chier. C’est une caisse de résonance pour passer des messages donc les gens sont à la TV, ils le font...Ça m’a saoulé, j’étais sûr qu’ils allaient faire ça. C'est pour ça que je leur ai demandé d’arrêter, même s’ils ne l’ont pas fait. Mais j’ai essayé de tenir jusqu’à la fin de ce que je voulais dire. Et puis après, je suis allé boire un coup. Mais pas au Fouquet’s, parce que ça ça m’aurait cassé les couilles.Le monde du foot d’aujourd’hui est un monde de. On achète, on vend, on fait perdurer les finances du club avec dude joueurs. Ça fait partie du mode opératoire, sur un sport qui a dérivé au profit de l’argent. Quand vous regardez les budgets de City, du PSG ou de Barcelone, c’est une aberration. Ce que j’aime bien dans ce que fait Eyraut à l’OM - et en même temps, il le fait pour des raisons économiques -, c’est de se focaliser un peu sur le centre de formation. Quand on voit un joueur aussi classe que Bouba Kamara, ça nous fait quand même quelque chose à nous qui disons depuis des années qu’on a un centre de formation de merde.Totalement.Je compare souvent mon boulot de petit patron de PME à celui d’un entraîneur de foot, en disant à mon équipe : «» Et j’adore former des jeunes. J’ai 55 ans, l’équipe n'est composé que de trentenaires. Et là, on a deux joueurs qui arrivent qui ont 23 ans chacun. Quand vous êtes patron, vous avez envie de créer des emplois quand c’est jouable. De la même manière que de partager les richesses, quand il y en a. Sur, ils ont tous eu des supers primes quand on a gagné un peu d’argent alors qu’ils avaient leurs salaires bloqués depuis trois ans parce qu’on ne faisait pas une thune et qu’on avait des dettes.Ça s’est pas mal assaini, mais on va dire que le pauvre Sertic qui cire le banc depuis des plombes et à qui on a en gros interdit de jouer, bon, il doit avoir un peu les boules.J’étais avec eux en Corée du Sud pendant la Coupe du Monde, et ils me demandaient comment prononcer « Mbappé » .Parce qu’en coréen, ils avaient tendance à dire « Mbaffé » . Je leur ai juste corrigé la prononciation et ils étaient tous époustouflés par ce gamin, qui je l’avoue est époustouflant. Ils trouvaient que c’était un espèce de personnage de dessin animé qui se faufilait entre tout le monde à une vitesse folle, avec un côté assezPeut-être qu’il trouve que c’est quelqu’un qui voit extrêmement bien le jeu, tout comme Hitchcock voyait extrêmement bien le jeu aussi. Je vous avoue qu’en dehors de Mbappé, ça n’a pas franchement été le sujet majeur. À part Bong qui parle à peu près bien anglais, c’était compliqué avec les autres. Mais je ne le crois pas supporter de Manchester City. Song Kang-ho s’intéresse beaucoup au foot. Lui, c’est un compagnon de jeu extraordinaire, entre les sessions de karaoké et la descente de bière. Il est juste magique, hyper enthousiaste, super cool. Je leur dit souvent : «Ah, moi je trouve. Plutôt à la cool, ils aiment bien faire la fête et se réunir entre potes. Moi, ça me rappelle mon enfance à Marseille… Bong m’a demandé de l’emmener visiter Marseille ensemble, donc on le fera un de ces quatre.Quand on a démarré, on s’est acheté un baby comme toutes les petites boîtes qui démarrent et il y a beaucoup de monde qui sont passés dessous. Mads Mikkelsen, avec qui j’ai discuté il n’y a pas si longtemps, se rappelait très bien qu’on lui avait mis une branlée au baby-foot.J’étais sur le côté, juste à côté de la sortie. Adèle Haenel est passée devant moi, suivie de pas mal de personnes. C’est une prise de position, c’est son droit. Elle a tenu, elle va au bout et je n’ai pas grand-chose à dire.Elle a le droit de chier sur Polanski, si c’est son point de vue. Après, les votants ont donné le César du meilleur réalisateur à Polanski et les votants sont aussi ceux qui sont dans la salle. Ils ont également assumé leur position. Il y avait tellement de tensions avant la cérémonie avec Terzian destitué, une présidente de remplacement… C’était surtout dehors que c’était le bordel. D’ailleurs, Bong Joon-Oh m’a envoyé un message en me disant : «» Ça faisait le tour des réseaux sociaux, en Corée. Je lui ai dit qu’on avait l’habitude maintenant, en France. C’est devenu une tradition.Je regarde ça d'un œil assez extérieur. Je suis un peu le mec qu’on invite parce que le réalisateur n’est pas là, vous savez. Je n’étais plus allé aux Césars depuis 2011, au moment oùavait été nommé au César du meilleur film étranger.Quand j’avais vu qu’on ne l’avait pas, je m’étais cassé. Ça me semblait bizarre comme vote, avec tout le respect que j’ai pour le film d’Asghar Farhadi (Une Séparation), quand on écoutait l’applaudimètre dans la salle. J’étais hyper vexé, donc j’avais traîné dans les rues très énervé. Depuis, je n’ai plus jamais voté aux Césars. Mais j’ai vieilli depuis, je suis plus calme.Le replay du match de l’OM, grave. Je n’ai pas vu les trois buts de Benedetto, donc pour une fois qu’il claque un triplé, je compte bien le revoir.