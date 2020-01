City plie United

Sans forcer, City a bousillé United en marquant trois buts en une seule période et mis un pied en finale de League Cup. Une soirée à la faveur des Skyblues, qui ont de nouveau démontré que Manchester n'était plus rouge.

Hiérarchie dissimulée ? Hiérarchie respectée

Capitaine Rashford, oui, mais...

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams - Pereira, Fred - James (Gomes, 64e), Lingard (Matić, 46e), Rashford - Greenwood (Martial, 81e). Entraîneur : Solskjær.



Manchester City (4-2-3-1) : Bravo - Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy - Rodri, Gündoğan - Mahrez (Foden, 86e), De Bruyne (Jesus, 80e), Silva - Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Par Florian Cadu

Longtemps, la bataille de Manchester a viré au rouge. Mais depuis quelques années, les supporters desrefusent de considérer que cette couleur s'est transformée en bleu. Cette soirée de début janvier, énième jour de derby basculant dans le camp de City, aura-t-elle enfin convaincu les fans de MU que leur ville n'était plus en leur possession ? Rien n'est moins sûr. Ce qui est en revanche certain, c'est que lesont fait ce qu'il fallait pour prouver que la cité était la leur. Comment ? En démontant United sur leur propre terrain et en mettant neuf orteils sur dix en finale de la League Cup, grâce à une large victoire à Old Trafford en demies aller de la compétition. La réalité est parfois très difficile à avaler...Il faut dire que MU, déjà faiblard cette saison, se présente sans quelques éléments importants : Maguire ou Pogba, pour ne citer qu'eux, ne peuvent pointer au rendez-vous. En face, City répond au contraire par un onze impressionnant avec Sterling en pointe. Invaincus depuis quinze rencontres en Coupe de la Ligue et lauréats des deux dernières éditions, les visiteurs font donc rapidement respecter la hiérarchie : au quart d'heure de jeu, Silva balance une sublime praline pour l'ouverture du score.Largement dominateurs et profitant d'un Jones catastrophique, lesconfirment leur supériorité en réalisant le break par Mahrez (sur un service de... Silva) et en obligeant Pereira à marquer contre son camp malgré une parade inspirée de De Gea. Résultat : trois buts à rien, le tout en 45 minutes chrono. Oui, Manchester a choisi son camp...0-3 à Old Trafford, autant dire que la rencontre semble pliée et l'identité du futur finaliste connue. Pourtant, c'est encore City qui se met en évidence après l'entracte : encore une fois dangereux, Mahrez touche le poteau et Sterling cherche le péno. L'autre camp fait peine à voir, même si un semblant de pressing est mis en place. Une agressivité qui, finalement, paye avec une réduction du score signée Rashford (capitaine, à 22 ans...) au bout d'une contre-attaque à vingt minutes du terme.De là à renverser la vapeur ? Certainement pas. Lesse sont déconcentrés, oui. Mais la bande de Guardiola a beaucoup, beaucoup trop de marge pour se faire retourner. En réalité, les deux camps ne jouent pas dans la même cour. Cela fait quelques saisons que ça dure, et il serait temps de s'en rendre compte. En tout cas, lescomme lesfont tout pour...