Mais qui est Henrique, le nouveau latéral de l'OL ?

Fraîchement débarqué gratuitement à l’Olympique lyonnais, Henrique Silva Milagres va vivre sa première expérience à l’étranger dans le Rhône, à 27 ans. L’heure de définitivement couper le cordon avec Vasco de Gama, son club formateur.

L’Olympique lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du latéral gauche brésilien Henrique pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. #Henrique2024 https://t.co/DfrXm5G3NR pic.twitter.com/vhIP9WNICE — Olympique lyonnais (@OL) June 29, 2021

Coéquipier de Juninho et accident de voiture

Au Brésil, on lui reproche de « manquer de magie »

Par Analie Simon

Henrique Silva Milagres, dit Henrique, est ce qu'on appelle un homme fidèle. Quinze ans après son arrivée à Vasco de Gama à l'âge de 12 ans, le Brésilien va enfin franchir la barrière pour dire au revoir à son club formateur. Libre depuis sa résiliation de contrat le 18 mai dernier, le joueur de 27 ans s’est engagé ce mardi avec l’Olympique lyonnais jusqu’en 2024 . Le latéral gauche est le 22Brésilien à porter le maillot de l’OL. Le petit nouveau ne sera pas perdu lors de son arrivée au Groupama OL Training Center ce jeudi, pour la reprise des hommes de Peter Bosz, puisqu'il sera accueilli à bras ouverts par la délégation brésilienne des Gones (Lucas Paquetá et Bruno Guimarães étant en sélection, il retrouvera d'abord Marcelo et Thiago Mendes).Dans le Rhône, Henrique n'aura pas besoin de faire connaissance avec Juninho, le directeur sportif de l'OL. Les deux lascars se connaissent en effet très bien. Le 21 juillet 2013, pour sa première en pro lors d’un derby à Fluminense, au Maracanã, il est ainsi le coéquipier de Juninho, de retour au pays pour un dernier tour de piste après un an à New York. Du haut de ses 19 ans, il assiste avec des étoiles dans les yeux à ladu numéro 8, buteur et passeur décisif à 38 ans lors de la victoire 3-1 d'un Vasco de Gama dans lequel évolue également l'ancien Bordelais Wendel.Si son évolution ressemble à celle de n'importe quel autre footballeur, le natif de Rio de Janeiro aurait pu ne pas connaître une si belle et longue histoire d’amour avec Vasco de Gama. Le 9 octobre 2014, alors qu’il rentre de l’entraînement à Recreio dos Bandeirantes, sa voiture percute un autre automobiliste à un croisement. Sa tête se fracasse contre la vitre de sa portière, qui explose à la suite de l’impact. Lourdement touché à la tête et inconscient, il est secouru par quelques coéquipiers et transporté à l’hôpital. Malgré la violence du choc, Henrique ne garde aucun traumatisme de l’accident.Pas du genre à se laisser abattre, Henrique va surmonter cet accident et s'imposer au sein de son club, comme le valident ses 192 rencontres en sept saisons avec Vasco de Gama. Mais difficile de faire l'unanimité au Brésil lorsqu'on est latéral gauche et qu'on n'a pas vraiment le profil de Roberto Carlos et Marcelo. Voilà pourquoi Henrique le besogneux n’a jamais fait l’unanimité auprès des supporters, qui lui ont souvent reproché son. Si sa ligne de statistiques ne donne clairement pas envie (un but, onze passes décisives), le Brésilien est un joueur, a expliqué Juninho sur la chaîne du club.Si l'OL est à la recherche d'un trophée depuis bientôt dix ans (Coupe de France puis Trophée des champions en 2012), Henrique, lui, a rencontré moins de problèmes pour remplir son armoire à trophées sur cette période. L’international U20 (deux sélections en 2013) a soulevé la Coupe Guanabara (coupe de l’État de Rio) en 2016 et 2019, le championnat de Rio (2015 et 2016) et la Coupe Rio (2017). Il a également disputé huit rencontres de Copa Libertadores, pratique quand on sait que l’OL voudra performer en Ligue Europa cette saison., insiste Juninho. Que les supporters lyonnais se rassurent, le garçon est déjà en train d’apprendre le français et va tout faire pour griller la priorité à Maxwel Cornet et Melvin Bard.