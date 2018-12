Mais qu'est donc devenu Taylor Moore ?

Probablement le joueur français actuel le plus connu dans le monde, Kylian Mbappé n'a pas toujours eu cette notoriété. En mai 2016, alors qu'il s'apprêtait à disputer la finale de Coupe Gambardella, Kyky a même été confondu par Daniel Lauclair avec un certain Taylor Moore. Un homme qui joue actuellement à Southend United en League One.

Moi, c'est Taylor, et toi, t'es qui ?

League One, Tottenham et gilets jaunes

Par Steven Oliveira

» À quatre mois de son départ à la retraite, Daniel Lauclair réalise son habituelle interview d’avant-match de Coupe Gambardella en mai 2016. Sauf que l’homme qui le reprend avec le sourire n’est pas du tout Taylor Moore , le capitaine du RC Lens , mais bien son adversaire du soir : un certain Kylian Mbappé, alors à l’AS Monaco . Trois secondes d’excuses plus tard, Daniel Lauclair reprend le cours de son interview : «(...)» Déjà à l’aise derrière un micro malgré ses dix-sept berges, Kylian Mbappé corrige l’ancien journaliste de France Télévisions par un léger «» avant d’enchaîner sur une réponse classique. Et si ce grand moment de télévision n’a pas vraiment perturbé l’attaquant français qui claquera un doublé dans la foulée pour offrir la Gambardella à Monaco (3-0), il a au moins eu le mérite de mettre en lumière Taylor Moore , un homme dont personne en France , ou presque, ne connaîtrait le nom sans Daniel Lauclair.Et finalement, qui peut en vouloir au bon vieux Daniel , qui s’attendait à rencontrer le joueur le plus connu de cette finale de Gambardella : Taylor Moore . Car si Kylian Mbappé était déjà annoncé comme un futur crack, son talent ne s’était pas forcément encore vu sur les pelouses de Ligue 1 où il n’avait inscrit qu’un but en onze rencontres. Un an plus vieux, Taylor Moore, solide défenseur anglais venu vivre avec ses parents au Touquet lorsqu'il n’avait que sept ans, est, lui, déjà professionnel au RC Lens depuis décembre 2014 et a fait ses débuts en Ligue 1 bien avant le champion du monde.C’était le 3 mai 2015, et Taylor Moore voit Antoine Kombouaré le titulariser pour le derby face à Lille . Pas un problème pour lui : il offre une passe décisive malgré la défaite des Lensois (1-3). Il faut dire que le bonhomme s’y connaît en matière de pression, après avoir remporté l’Euro U17 en 2014 avec l’ Angleterre . Présent dans toutes les sélections des jeunes, celui qui adorait manger au restaurant italien tenu par Cyrille Magnier Lens arrive en finale de Gambardella avec l’étiquette de capitaine des U19 pendant que Kylian Mbappé n’était, lui, qu’un international U17 qui s’apprêtait à disputer un championnat d’Europe avec les U19. Alors autant dire que Kyky aurait dû être honoré d'être confondu avec son aîné.Sauf que cette interview de Daniel Lauclair va marquer un tournant majeur dans la carrière des deux hommes. Mais dans une direction bien différente. Inutile de détailler l’ascension fulgurante de Kylian Mbappé qui, en deux ans, a marché sur l’Euro U19, remporté deux titres de champions de France , une Coupe du monde, a été transféré pour 180 millions d’euros et s’est classé quatrième au classement du Ballon d’or 2018. Et autant le dire tout de suite, tout ne s’est pas exactement passé comme ceci pour Taylor Moore . Pas vraiment dans les plans du nouveau coach de Lens Alain Casanova , débarqué dans le Pas-de-Calais à l'été 2016, le défenseur anglais compte bien rentrer au royaume, car Tottenham , où joue son idole Eric Dier , s'intéresse à lui.Sauf que ce sera finalement Bristol City, pensionnaire de Championship, qui accueille le sosie non officiel de Kylian Mbappé. Passer de la Ligue 2 avec Lens au Championship peut, a priori, ressembler à une ascension, sauf que Taylor Moore ne va jouer que cinq petites rencontres avant d’être envoyé en prêt à Bury en League One, puis à Cheltenham Town en League Two. Désormais prêté à Southend United, Moore alterne son temps entre la League One, où il enchaîne les prestations solides, et Twitter où il clame son amour pour les. Il n’hésite pas non plus à retweeter quelques gazouillis en français sur les gilets jaunes ou sur des souvenirs de badminton au collège. Loin, très loin des strass et des paillettes du PSG et des cérémonies du Ballon d’or. Mais aussi très loin du micro de Daniel Lauclair.