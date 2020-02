L'OL prépare bien la C1

À quelques jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Juventus, Lyon est allé battre Metz grâce à un penalty litigieux - loupé par Cornet, puis transformé par Dembélé - juste avant la pause. L'OL passe sixième en attendant les autres matchs de la journée, alors que les Grenats, totalement impuissants et incapables de cadrer une frappe, restent à la merci de la zone de relégation.

185

Oukidja, homme de l'acte 1... à un sifflet près

Breaker ou gérer ?

Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Fofana, N'Doram, Angban (Gakpa, 80e) - Nguette (Yade, 88e), Diallo, Niane (Ambrose, 79e). Entraîneur : Hognon.



Lyon (3-4-3) : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Guimarães, Tousart, Cornet (Gouiri, 96e) - Toko-Ekambi (Aouar, 86e), Dembélé, Terrier. Entraîneur : Garcia.

Par Florian Cadu

Peu apprécié par les supporters de l'Olympique lyonnais, Maxwel Cornet ne fait pas grand-chose pour renverser la vapeur. Lorsqu'un penalty lui est par exemple offert alors qu'aucun but n'a encore été inscrit dans une rencontre équilibrée sans énormément d'espace, le Français se permet de le rater. Mais ce vendredi soir, l'ancien Messin à le droit de s'en foutre.Parce que le penalty litigieux a finalement dû être retiré, que Moussa Dembélé l'a finalement transformé et que son équipe a finalement gagné face à son ex grâce à cette réalisation. Une joie collective plus que personnelle, c'est toujours ce qui compte à la fin. En s'imposant en Moselle, les Rhodaniens ont en plus rempli deux objectifs : bien préparer leur huitième de finale européen, et rejoindre (provisoirement) la sixième place.La question que tout le monde se pose, devant ce deuxième match de la 26journée de Ligue 1, est la suivante : Lyon a-t-il déjà la tête à la Juventus et à la Ligue des champions, ou est-il capable de se concentrer sur le championnat avant de défier le roi d'Italie ? La première mi-temps penche pour la seconde hypothèse : loin d'être transcendant, l'OL se procure la meilleure occasion par un Terrier contré par Bronn. C'est tout ? Pas vraiment, non.En face, Metz ne cadre pas une seule de ses quatre tentatives (contre trois pour les visiteurs, sur sept frappes) malgré ses 44% de possession de balle. Fofana se fait plaisir en collant un petit pont à Terrier, Boye fait bobo au visage de Toko-Ekambi... et Udol concède un penalty en approchant un peu trop son bras dans sa propre surface, juste avant que l'arbitre ne siffle la pause. Sentence loupée par Cornet, qui voit Oukidja sauver les siens ! Sauf que le gardien s'est trop avancé, et que l'homme en noir décide d'offrir une nouvelle opportunité aux Gones. Cette fois, c'est Dembélé qui se présente... et qui plante. Dommage pour le portier algérien et son entraîneur furax, tant mieux pour le 3-4-3 mis en place par Garcia qui ne convainc pas totalement, mais qui mène.Ne reste plus qu'à conserver cet avantage, côté rhodanien. Problème : par le passé, Lyon a montré qu'il n'était pas un spécialiste en la matière. Pousser pour faire le break, alors ? Pourquoi pas, mais Cornet manque de précision lorsqu'il faut servir Toko-Ekambi. Et la réalisation de Cornet est légitimement refusée pour hors-jeu, alors qu'Oukidja empêche le Camerounais de marquer.Finalement, la chance de l'OL réside peut-être dans le fait qu'il affronte des Messins plutôt frileux devant leur public. À la 90minute, les locaux n'ont d'ailleurs toujours pas donné de boulot à Lopes. Pour ne rien arranger, le capitaine Diallo est sanctionné pour un mauvais geste sur Marçal et laisse ses partenaires à dix. Tant pis pour eux, la zone de relégation reste à deux points. Pour les Gones, qui achèvent l'outsider dans le temps additionnel par l'intermédiaire de l'entrant Aouar en exploitant la montée désespérée d'Oukidja, il est maintenant temps de penser en italien.