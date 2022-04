Lyon panse ses plaies contre Bordeaux

Lyon (4-3-3) : Pollersbeck – Gusto (Emerson, 65e), Da Silva, Lukeba, Henrique – Faivre (Reine-Adélaïde, 65e), Mendes (Boateng, 84e), Paqueta (Aouar, 65e) – Tetê (Barcola, 73e), Dembélé, Toko-Ekambi. Entraîneur : Peter Bosz.



Bordeaux (3-4-3) : Poussin – Medioub (Fransergio, 86e), Ahmedhodzic, Mangas – Lacoux (Kwateng, 73e), Onana, Guilavogui, Mensah – Adli (Dilrosun, 64e), Niang (Oudin, 64e), Hwang (Mara, 73e). Entraîneur : David Guion.

Comme quoi on peut soigner une gueule de bois avec du Bordeaux.Trois jours après la claque reçue contre West Ham en Ligue Europa , Lyon s’est repris en dominant facilement des Girondins de Bordeaux trop vite démobilisés (6-1) au Groupama Stadium.La sanction tombe pour les hommes de David Guion quand Moussa Dembélé reprend un centre de Malo Gusto d’une tête imparable. Il n’en faut pas plus pour que les visiteurs ne perdent pied. Sur un dégagement anodin, Gaëtan Poussin se déchire et offre le but du break à Toko-Ekambi. Le portier bordelais, décidément pas dans un grand jour, négocie ensuite mal une sortie aérienne et permet à Lucas Paqueta de tuer tout suspense. A la mi-temps, l'élimination en Ligue Europa semble bien loin tant les errements défensifs de Bordeaux amusent un public lyonnais chambreur malgré le boycott des kops.La pause n’est pas salvatrice pour Bordeaux qui encaisse un but de Faivre, moins de dix secondes après le coup d’envoi de la seconde période. Toko-Ekambi conclut d’un piqué du droit pour son doublé. Les Bordelais croient relever un peu la tête en fin de match grâce à un penalty marqué par le jeune Maramais Dembélé les achève dans le temps additionnel. Jeu, set et match. Lyon lance son sprint final tandis que la pire défense d’Europe signe une très mauvaise opération en vue du maintien.La différence de buts ? Bordeaux a d’autres problèmes.