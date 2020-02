Ludovic Nanzioli : « Si seulement j’avais pu craquer une torche à côté de Ruquier... »

Ce mardi soir, l’ultra lensois a brillé par son discours en prime time, lors de l’émission Le Grand Oral. En trois minutes face à Laurent Ruquier et d’autres célébrités, il a mis tout le monde d’accord sur les supporters. Artisan carreleur au quotidien, cet enfant de l’Artois, 38 ans, a vécu une aventure de dingue où il aurait pu craquer un fumigène sur le plateau de France 2. Au lendemain de la diffusion et entre deux bouchées de kebab pour sa pause du midi, il revient sur ce moment où il a délocalisé Bollaert à Paris.

« Les caméras, les lumières etc, ça ne m’a rien fait. Quand je parle de Lens, moi le petit-fils de mineur, je me fous de tout le reste. Je n’ai vu que le public à qui je devais transmettre ce qu’est véritablement un supporter, qui plus est à Lens. »

« Je suis un ultra » . Ludo, le Racing Club de Lens, c'est toute sa vie !Ce soir dans #LeGrandOral, la 2e édition de notre grand concours d'éloquence. pic.twitter.com/fEhtP54giK — France 2 (@France2tv) February 4, 2020

« Mais là, tout le monde a suivi. J’ai fait faire un clapping en gueulant Lens à des Lillois, des Marseillais, des bobos parisiens qui ne vont jamais au stade. C’est la plus belle des victoires, non ? »

Propos recueillis par Florent Caffery

C’est la production qui est venue me chercher. Il y a deux ans et demi, j’ai participé à la pièce de théâtreconsacrée aux supporters de Lens. France 2 cherchait des candidats atypiques pour, et quelqu’un qui avait vu la pièce m’a contacté. Je me suis dit : «» Et tout s’est enchaîné !J’ai dû envoyer une vidéo où je parlais de mon amour pour Lens, de ce que ça représentait pour nous tous qui allons à Bollaert. Sur les 1000 vidéos envoyées, la mienne a été retenue. Du coup, je me suis retrouvé à un casting avec une trentaine de personnes. En définitive, seules neuf allaient vraiment participer à l’émission.Tu rigoles ? Pas du tout. J’y suis allé tranquillement, à l’arrache, mais j’étais face à des mecs qui ont bac+3, bac+4, des juristes, etc. Je me demandais vraiment ce que je faisais là.Ils avaient tous soigneusement écrit leur texte, un truc de plus de deux minutes, mais je ne savais même pas qu’il fallait faire ça. J’ai donc parlé pendant 15 minutes. Quand je suis rentré chez moi, j’ai dit à mes proches que c’était sympa et que, de toute façon, je n’allais pas être sélectionné.Je n’y croyais pas. Me voilà à Paris pour un tournage. Mais je n’étais pas stressé. Franchement, quand tu es face à 4 000 bonhommes dans le kop à Lens, là il y a de la pression, tu ne peux pas te rater. Les caméras, les lumières etc, ça ne m’a rien fait. Quand je parle de Lens, moi le petit-fils de mineur, je me fous de tout le reste. Je n’ai vu que le public à qui je devais transmettre ce qu’est véritablement un supporter, qui plus est à Lens.J’en ai ras-le-bol que l’on nous considère comme des alcooliques, des chômeurs, des personnes violentes. Pour moi, Lens, c’est notre blason, c’est notre histoire, c’est la fraternité que tu vois dans nos tribunes. Quand tu vas au stade, pendant 90 minutes, tu coupes de tout, du quotidien qui peut être compliqué et tu profites, avec des gens que tu ne connais pas, mais qui ont la même passion. Finalement, j’ai dit ce que j’avais à dire. Je n’y suis pas allé en tant que Ludo, mais plutôt pour le peuple lensois que je souhaitais représenter de la meilleure des manières.Je cherchais la bonne manière de terminer mon discours. J’ai dit à un mec de la production que je souhaitais emmener tout le monde au stade et qu’un clapping serait la meilleure manière de le faire. La production m’a répondu : «» Si ça ne marchait pas, ça aurait pu être coupé au montage. Mais là, tout le monde a suivi. J’ai fait faire un clapping en gueulant Lens à des Lillois, des Marseillais, des bobos parisiens qui ne vont jamais au stade. C’est la plus belle des victoires, non ? On se serait cru en tribune.Voir des bobos gueuler Lens comme des dingues, c’est inimaginable. Je pense que tout le monde a compris l’importance de mon message.On en prend plein la gueule constamment. Les gens ont tellement de préjugés. Quand tu dis que tu es un ultra, les gens ont peur. C’est aussi pour ça que j’y suis allé, c’était une possibilité rare d’expliquer ce que représente le stade pour nous. Oui, parfois, nous faisons des erreurs, mais venez parler avec nous au lieu de nous taper sur la figure sans que l’on puisse se défendre. J’ai aussi glissé le fait que l’on nous pensait homophobes, ce qui est tellement infondé. L’un des capos de Lens a d’ailleurs été interdit de stade. Je tenais à lui faire passer ce message qu’on le soutient. Et au passage faire comprendre à la Ligue que la manière dont elle agit est honteuse.Franchement, j’y ai pensé, mais je pense que niveau sécurité incendie, ça aurait pu être compliqué ! Si seulement j’avais pu craquer une torche à côté de Laurent Ruquier, ça aurait été le pied. C’est dommage.J’ai bien quitté la fête de mon mariage pour aller voir un Lens-Paris, alors rater l’émission n’était pas un problème ! Je me devais d’être au stade.C’était la folie. Ça fait 18 ans que je suis en Marek, c’était la première fois que des gens voulaient se prendre en photo avec moi. J’ai reçu des dizaines de coups de fil. D’autres me filmaient en disant : «» C’était fou, je ne suis pas une vedette, moi. Je voulais juste défendre le peuple lensois et je pense, vu les retours, que j’y suis bien arrivé. C’est magnifique.