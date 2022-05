Le Fée accompli

Vidéo

« Si demain, on me donne tout l'argent du monde et des vacances à volonté, je ne signe pas. Si je n'ai pas le football, je ne vis pas. »

Le Fée divers

« Quand j'avais 14 ans, j'avais besoin de réponses et je lui ai demandé : "Est-ce que c'est toi qui l'as tué ?" Il m'a répondu non droit dans les yeux. Ces discussions m'ont fait grandir plus vite. »

« Mon objectif était de ne pas le laisser traîner dehors. Il y avait la crainte qu'il commence à faire des conneries, comme son père. »

De la maison familiale à l'internat

« Il mangeait n'importe quoi n'importe quand, ça lui arrivait de se faire une vraie pizza avant un match. »

Dentifrice, sac de bonbons et tremblement de terre

« On s'est dit que jouer à Bollaert, où il règne une atmosphère spéciale, ça pouvait être réconfortant. Il avait 20 ans, mais il a géré toute cette période comme un adulte très mature. »

« Ma thérapie, c'était le ballon »

Colocation, hôtels de luxe et train déraillé

« Depuis la mort de mon père, je suis passé à une nouvelle philosophie de vie. Je suis dégoûté quand je vois des membres de ma famille ou des gens s'engueuler, alors que je n'hésitais pas à m'en mêler avant. J'essaie d'éviter au maximum le conflit. »

Par Matthieu Darbas et Clément Gavard

Tous propos recueillis par MD et CG.









C'est un tournoi comme il en existe des centaines en France, où de jeunes adolescents chaussent les baskets, enchaînent les matchs dans un gymnase et attendent que le speaker annonce le nom de leur équipe dans une sono mal réglée. Ce week-end de décembre 2012, entre Noël et le Nouvel An, les footeux en herbe bretons se retrouvent à Ergué-Gabéric, à quelques kilomètres de Quimper en Bretagne, pour le Ouest Indoor Sebaco U13, un tournoi de futsal réputé dans la région. Près de 10 ans plus tard, les personnes présentes dans la salle omnisports de Croas Spern n'ont pas oublié le chef-d'œuvre d'Enzo Le Fée, un chérubin de 12 ans, au cours d'une finale prolifique remportée par Lorient contre Brest (4-3)., confirme Nathan Rio, coéquipier comblé à l'époque.Pas rancunier, Valentin Petton, gardien brestois et victime expiatoire ce jour-là, se souvient d'un garçon quiIl se murmure même que Didier Deschamps, tout jeune sélectionneur de l'équipe de France, était dans les travées, tout comme Christophe Le Roux, scout pour le FCL en 2012, qui parle encore aujourd'hui d'unCeux qui ont découvert le phénomène avant qu'il ne débarque sur les pelouses de Ligue 1 font une description très classique du fameux jeune cracktechniquement et dans la vision du jeu, malgré un tout petit gabarit., sourit Nathan Louis-Alexandre, passé d'adversaire à coéquipier de Le Fée dans sa jeunesse., enchaîne Le Roux, qui avait entendu parler de la pépite avant de le découvrir sur des tournois.Au-delà des bons souvenirs et du plaisir de se rappeler l'époque où le foot n'était qu'un loisir, il y a une réalité, plus brutale, plus personnelle, posée par Enzo Le Fée lui-même :Depuis plus d'un an, Enzo Le Fée raconte son histoire dans les médias avec une facilité parfois déroutante quand on se rappelle qu'il a seulement 21 ans. Le milieu offensif parle de tout, sans barrières, sans limites, et ne souhaite surtout pas cacher qu'il a grandi dans un contexte familial très particulier. Dès la naissance, celui qui aurait pu s'appeler Enzo Lamprière, le nom de son père, est reconnu comme Enzo Le Fée, le patronyme de sa mère., rembobine la maman, Katia.Jérémy Lamprière aurait pourtant pu connaître un autre destin, mais son rêve de devenir footballeur professionnel s'effondre à l'âge de 15 ans quand il est viré du centre de formation du FC Lorient. Il prend alors un autre chemin, moins glorieux, et développe des addictions à la drogue et à l'alcool.Si Enzo Le Fée assure que son paternel le protégeait de ses démons, il a dû s'habituer à vivre sans la présence quotidienne de son père, qu'il a moins connu à la maison qu'en prison, à cause de trafics et autres délits mineurs., dévoile Katia Le Fée.Le temps de l'innocence et des mensonges protecteurs ont ensuite laissé place à la vérité, celle qui n'est pas toujours simple à faire entendre à un enfant qui apprend tout juste à lire et à écrire., assure Enzo.Plus tard, dans les années 2000, le jeune Le Fée a vu son père se retrouver mêlé à une affaire encore plus sombre, celle dite « du crâne » concernant le meurtre d'un trafiquant de drogue parisien, exécuté près de Lorient et dont le corps a été retrouvé en janvier 2009., éclaire MFabrice Petit, son avocat à l'époque. En septembre 2014, au bout d'un procès où il a été prouvé qu'il n'avait pas participé au meurtre, Jérémy Lamprière est finalement condamné à quatre ans de prison pour recel de cadavre, détention et transport d'armes de catégorie B., pose Le Fée."Est-ce que c'est toi qui l'as tué ?"Elles lui ont aussi permis de garder un lien avec son père, un lien qu'il n'a jamais voulu rompre. Leur relation s'est beaucoup construite au parloir, où le fiston s'est rendu chaque semaine pendant longtemps aux côtés d'Hervé Lamprière, son grand-père et presque papa de substitution, qui, dixit Enzo, dès qu'il allait le voir tâter le ballon., continue le fiston.Avant de se faire un nom, Enzo Le Fée s'est construit sans modèle masculin au quotidien, mais dans un environnement familial où l'absence du père a pu être compensée par l'omniprésence des autres, dont sa mère avec laquelle il a passé sa jeunesse dans la maison de sa grand-mère, à Saint-Armel, un quartier de Lorient., se souvient Le Fée, qui a rapidement fait joujou avec le ballon et fait voler en éclats quelques ampoules et des vases. Sa maman Katia, l'aînée d'une fratrie de six enfants (quatre filles, deux garçons), a dû arrêter l'école tôt pour s'occuper d'Enzo, et l'entraide familiale n'a pas été de trop., se marre Enzo.Le ballon, toujours le ballon, et la peur aussi pour Katia Le Fée de voir le jeune garçonDès l'âge de 5 ans et demi et son inscription à la bien-nommée Vigilante de Keryado, un petit club de foot du Morbihan, Enzo Le Fée trouveet tape dans l'œil du FC Lorient, où il accoste à 8 ans avec l'étiquette de jeune très prometteur, mais aussi une histoire que la famille n'a jamais voulu cacher aux éducateurs. Le club morbihannais travaille alors pour lui offrir un cadre de vie plus stable, aidant sa mère à trouver un job et proposant une solution à son entrée au collège, sous l'impulsion de Régis Le Bris, alors directeur du centre de formation., explique ce dernier.C'est alors le début de la vie normale d'un jeune adolescent qui alterne l'école et le football, avec des cours jusqu'à 15h30 et des entraînements pour boucler des journées bien remplies., rejoue Nathan Rio, compère d'Enzo Le Fée."Eh ouvre-moi, j'ai pris mon lit."Des années collège qu'il préfère terminer à la maison, auprès de sa mère, après avoir demandé en cours de 3à quitter l'internat par lassitude. Reste que les années suivantes n'ont pas changé le bonhomme, farceur, bon camarade et pas vraiment le dernier pour faire des petites bêtises., se remémore Kemy Amiche, copain de chambre au centre de formation du FCL.Des blagues de gamin qu'il répète aussi dans son quartier de Saint-Armel, où il s'amuse de temps en temps à sonner chez les gens et bouger des poubelles avec les potes., se justifie-t-il.Puisqu'il y a prescription, le garnement a récemment raconté ses exploits à sa mère, qui se rappelle la fois où son conjoint, le beau-père d'Enzo, l'a grillé en train de faire le mur avec le petit frère de Mattéo Guendouzi lors d'une soirée Halloween., râle encore Enzo.Un temps pour les conneries, un autre pour le terrain, même si l'hygiène de vie du petit Enzo était loin d'être irréprochable à entendre Kemy Amiche réciter une litanie de cochonneries englouties par son pote., explose-t-il de rire.En parallèle, son rêve d'une carrière professionnelle ne s'éteint pas, malgréà 16 ans et demi quand il s'arrête net en pleine séance. Il est alors victime d'un arrachement du tendon rotulien, une blessure très rare, à une période où il préfère masquer ses douleurs à ses éducateurs plutôt que d'arrêter de jouer. Résultat : quatre mois de repos et un séjour à Kerpape, un établissement de soins et de réadaptation, où il apprend à relativiser en se retrouvant aux côtés d'amputés ou de grands blessés., appuie Régis Le Bris, alors que Christophe Le Roux saluedans son entourage face à ce coup dur.Le rêve devient réalité en novembre 2018. Enzo Le Fée, dont la croissance s'est accélérée, signe son premier contrat pro avant d'être lancé dans le grand bain cinq jours plus tard par Mickaël Landreau lors d'un huitième tour de Coupe de France perdu contre Saint-Malo (1-0).Les planètes s'alignent dans la vie du Morbihannais, qui voit également son père sortir de prison début 2019, après sept années passées derrière les barreaux., déroule Enzo Le Fée.Tout juste majeur et fier d'avoir son propre salaire, le fils prodigue passe quelques mois en colocation avec son père,. Une manière aussi de se découvrir dans un autre environnement. Jérémy Lamprière traîne alors avec les amis du fiston, enchaînant les sorties bowling ou karting., pose Enzo.Après la vie à deux, le milieu de terrain achète un appartement dans le centre-ville de Lorient à son père, qui ne manque pas d'assister à ses matchs au Moustoir et à ses premiers pas en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021., narre Le Fée.Le mois dernier, Jérémy Lamprière n'était pas dans les tribunes pour voir les Merlus humilier Saint-Étienne (6-2) . Un an jour pour jour après sa disparition, Enzo Le Fée a rendu le plus bel hommage possible à son père en marquant un but. Le 8 avril 2021, le jeune Lorientais voit en effet sa vie de nouveau basculer en apprenant son suicide., confie-t-il.Le jeune adulte raconte ce moment très intime avec un sang-froid surprenant, voire bluffant. Ses souvenirs sont intacts au point de l'entendre décrire les odeurs, les couleurs, sans aucune pudeur., analyse sa maman Katia.Malgré une histoire chargée, Le Fée n'a jamais été friand de la pitié des autres, demandant par exemple à ses potes de se comporter normalement avec lui les jours suivants la disparition de son père. Il n'a jamais non plus été suivi par un psychologue ou autre professionnel., confirme-t-il.Ce n'est pas un hasard si, au lendemain du décès de son père, le milieu de terrain préfère se présenter à l'entraînement, plutôt que répondre à la convocation du commissariat pour prendre sa déposition, pour préparer le match du week-end à Lens , où il joue plus d'une heure., résume Christophe Le Roux, directeur sportif du FCL et très attaché au Lorientais de naissance.Les petites galères et les grands drames ont forgé la personnalité d'Enzo Le Fée. Derrière sa gueule d'ange, le Breton n'a pas toujours eu le tempérament calme, posé qu'on lui donne aujourd'hui., pointe Kemy Amiche.Même son de cloche du côté de Valentin Petton, qui pense qu'il y a encoreÀ 21 ans, Enzo Le Fée n'a plus l'âge de briser l'écran d'une télévision comme il a pu le faire à l'époque :Ce qui ne l'empêche pas de prendre du bon temps comme un jeune adulte ou un vieil adolescent, c'est selon. Depuis cinq mois, il vit en colocation dans une maison à Quéven, à une dizaine de minutes de Lorient, avec Nathan Rio (joueur-éducateur à La Montagnarde), Nathan Louis-Alexandre et Hugo Linguet (évoluant tous les deux avec la réserve de Concarneau), trois potes de jeunesse rencontrés grâce au foot et avec lesquels il s'est isolé pour cause de contamination à la Covid-19 après des vacances à Courchevel en décembre. Une colocation de jeunes comme une autre, où il a fallu trouver le bon rythme pour les repas et le ménage entre deux parties desur la console., sourit sa mère, agent de service et habituée à faire des remises en état.Entre les quatre compères, liés depuis quelques semaines par un tatouage, il y a peu d'embrouilles ni de frustrations, même si leur côté inséparable provoque quelquesdans le coin., précise Nathan Louis-Alexandre.Comme en témoignent les week-ends à Marseille, à Paris ou ailleurs dès que le milieu de poche a deux ou trois jours de repos dans son planning d'entraînement., applaudit Hugo.Peu importe où il se trouve, Enzo Le Fée tient à fuir la solitude, ressent toujours le besoin d'être accompagné et saute sur le moindre coup de fil pour tuer le temps. Il assume :En fin de contrat en 2024 à Lorient, où il a passé toute sa vie, l'international espoir et olympique espère aider le club à se maintenir cette saison, déplore ses lignes de statistiques, notamment son nombre de passes décisives, et refuse pour l'instant de se tourner vers l'avenir. Il faudra pourtant l'envisager ailleurs, cet été ou plus tard, Christophe Le Roux assurant vouloir le. Régis Le Bris, lui, aime comparer son parcours à celui de Mattéo Guendouzi, aussi passé entre les mains des formateurs lorientais :Récemment, sa mère, qui a eu deux autres enfants avec son nouveau compagnon, lui a annoncé que la petite famille le suivrait en cas de départ., insiste-t-elle. Plus qu'un rêve, c'est la réalisation d'une promesse faite une décennie plus tôt par un enfant aussi troublé que déterminé."Même si le train a déraillé pour toi, le mien va continuer d'avancer."L'avocat de Jérémy Lamprière va même plus loin :Dieu peut-être pas, exemplaire, c'est sûr et certain.