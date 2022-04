Lorient crucifie Metz dans les derniers instants

(4-3-3) : Dreyer - Mendes, Petrot, Laporte, Le Goff - Le Fée (Souman, 85e), Innocent (Lemoine, 76e), Abergel - Koné, Laurienté, Moffi (Boisgard, 65e). Entraîneur : Pélissier.



(5-3-2) : Oukidja - Mikelbrencis, Amadou (M’Bengue, 46e), Kouyaté, Jemerson, Delaine - Traore, N'Doram (Sarr, 62e), Pajot - Lamkel Zé (Nguette, 73e, Joseph, 85e), De Préville. Entraîneur : Antonetti.

Oui, le but en or existe encore.C'était peut-être le match de la dernière chance pour Metz, mais ils l'ont laissée passer dans les tout derniers instants. Directement dans le match, la troupe d'Antonetti a surpris les spectateurs en multipliant les offensives, malgré une composition à cinq défenseurs. Il faut dire que de l'autre côté, le milieu de terrain lorientais semblait perdu, parfois submergé tactiquement par les Grenats. Une domination globale des Messins qui s'est presque concrétisée quand Lamkel Zé, incisif, a su décaler Nicolas de Préville (12). La reprise de volée de l'attaquant a bien trompé Dreyer, mais celui-ci a été sauvé par l'assistance vidéo, qui avait pris note de la faute de Kouyaté sur Koné au début de l'action. Le but est refusé, mais le jeu continue. Metz harcèle la défense lorientaise : De Préville sur coup franc (23), Lamkel Zé, juste après (24), puis Delaine qui dévisse une frappe toute faite juste avant la mi-temps (38).Beaucoup d'occasions, mais le cuir semble éviter à tout prix la cage. Sur son banc, Fred Antonetti fulmine en corse, et sort même Opa Nguette qu'il a fait entrer dix minutes avant, mais rien n'y fait : Metz n'arrive pas à marquer. La frappe de Pape Matar Sarr, sur son premier ballon, fuit la cage de Dreyer (62). Un énième ballon grenat en tribunes qui soulage le Moustoir, infatigable alors que son équipe commence à trouver le temps long. Jusqu'à la dernière minute, où Ouattara profite d'une glissade incroyable de Jemerson pour recevoir le ballon et crucifier Oukidja. Une fin terrible pour les Messins et un but qui en vaut mille pour les Merlus.Alors que de l'autre côté, Bordeaux et Sainté se quittent dos à dos , les Lorrains peuvent s'arracher les cheveux. Toujours lanterne rouge, Metz est à six points du premier non-relégable. Les Merlus, eux, s'offrent un grand bol d'air avec trois points d'avance sur la zone rouge.