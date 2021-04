Longoria : toute vérité est-elle bonne à entendre ?

Pablo Longoria, le nouveau président de l’OM, a à peine éteint l’incendie avec les ultras qu’il allume déjà le feu au sein du foot tricolore en ciblant la faiblesse des entraîneurs français. Des propos balancés à la va-vite, sans grande considération pour un orgueil national qui se froisse si facilement, mais qui méritent malgré tout un peu plus de réflexion que les cris d’orfraie corporatistes s’élevant de tous les bancs de la Ligue 1.

Deschamps et Zidane, preuves ou alibis ?

Un label « à la française » ? Pour quoi faire ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Pablo Longoria a choisi le quotidien espagnolpour jeter son pavé dans la mare. Étrangement, quasiment personne n’a rebondi sur ses propos concernant les joueurs, alors que ceux-ci sont une des principales matières premières du foot français à l’export. En revanche, les accusations à l’encontre des coachs hexagonaux ont déclenché un petit tsunami, suivi d'une levée de bouclier de ces derniers., balayait le technicien nantais.Une façon d’essayer de tacler par le contre-exemple une analyse qui se voulait générale. Toutefois c’est naturellement Raymond Domenech, son éphémère prédécesseur, qui a mené la charge. Le président du syndicat des entraîneurs (UNECATEF), en endossant aussi bien le costume de l’expert que du bon petit soldat, est parti sabre au clair dans une tribune au site Newstank Le problème ne réside pourtant pas dans le nombre d’étoiles attribuables à la maîtrise tactique des entraîneurs français. Ce n’est pas une nouveauté si révolutionnaire que d’entendre des critiques touchant au niveau de jeu de notre Ligue 1. De même, d’année en année, la réduction du nombre, voire l’absence de coachs made in France dans les grands championnats font pousser quelques soupirs, et chaque arrivée de confrères étrangers provoque souvent en retour de belles envolées protectionnistes. Sortir Zidane du chapeau, dont l’entraîneur qu’il est doit fort peu à une hypothétiquedu ballon rond, ou un Didier Deschamps qui, à défaut de beau jeu, est un adepte du pragmatisme, relève surtout du cache-misère. Les entraîneurs de chez nous se sentent et se savent mésestimés sur un marché européen ultra-concurrentiel. On n'a finalement rien appris de la bouche de l’Espagnol.De fait, la plus belle défense a été apportée justement par un étranger, à savoir Niko Kovač, qui offre avec l’AS Monaco l’exemple assez rare d’un projet de jeu collectif. Le Croate a remis le débat à sa juste place :Pas besoin de convoquer de grand mots, juste de connaître son histoire et d’apprécier le travail des collègues. La polémique s’avérait biaisée dès le départ. En se situant sur le même terrain que Pablo Longoria, la quête d’unespécifique, les entraîneurs français se sont fait piéger. Après tout, pourquoi penser qu'une philosophie de jeu puisse être mutualisée pour de? Pourquoi le coach français devrait entrer dans un stéréotype ? Ce que réalise Galtier à Lille, Zakarian à Montpellier, ou Antonetti à Metz, ne permet pas de dégager un trait commun et pourtant cela suffit amplement pour apprécier chacun leur travail. Contentons-nous déjà de ça.