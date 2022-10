Liverpool rechute contre le promu Nottingham Forest

Nottingham Forest (4-3-3) : Henderson - Aurier, Cook, McKenna, Williams (Lodi, 72e) - Yates, Freuler, Kouyaté (Mangala, 81e) - Gibbs-White, Awoniyi (Worrall, 64e), Lingard (Johnson, 64e). Entraîneur : Steve Cooper.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Milner (Alexander-Arnold, 62e), Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Jones, Elliott - Carvalho (Henderson, 62e), Salah, Firmino (Oxlade-Chamberlain, 77e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Fort avec les forts, faible avec les faibles...Six jours après sa victoire contre le champion en titre Manchester City , Liverpool est retombé dans ses travers en chutant chez la lanterne rouge Nottingham Forest (1-0). Privés de Thiago, Darwin Núñez, Diogo Jota ou encore Luis Díaz, les visiteurs ont cruellement manqué d'imagination. En 80 minutes, Dean Henderson n'a eu que deux arrêts dignes de ce nom à réaliser : face à Fabio Carvalho (9), et devant Harvey Elliott (57). Roberto Firmino a placé sa tête juste à côté de la cage (10) et, encore plus gros, Virgil van Dijk a cherché à remiser au lieu de frapper alors qu'il était seul face au portier (37).Dangereux en contre, le promu a finalement profité d'un coup de pied arrêté pour créer la sensation : Taiwo Awoniyi ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score, après un une-deux avec le poteau. Comme un symbole, Alisson a probablement été le meilleur joueur de Liverpool en maintenant une nouvelle fois les siens en vie devant Brennan Johnson (69) et Ryan Yates (86). Son homologue Dean Henderson s'est montré tout aussi solide dans le money time pour empêcher Trent Alexander-Arnold (85), Van Dijk (90+2) et Salah (90+5) d'égaliser. Liverpool concède sa troisième défaite en onze journées, et Forest se relance dans la course au maintien en abandonnant la dernière place.Normal de tomber face à un Cooper de tête.