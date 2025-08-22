Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest

Tic-tac.

Avec une qualification en Europe, une première depuis 1995 et une saison particulièrement réussie, Nottingham Forest aurait dû repartir sur des bases saines pour ce nouvel exercice. C’était sans compter sur le pirate en chef, Evángelos Marinákis, plus connu pour ses magouilles que son management. La saison passée, il n’avait pas hésité à rentrer sur la pelouse pour enguirlander le pauvre Nuno Espirito Santo, qui n’avait pas pu rester dans le fameux top 5. Une petite fracture qui est toujours d’actualité, selon le technicien de Nottingham.

« Ce n’est pas bon »

« J’ai toujours eu une très bonne relation avec le propriétaire, a affirmé Nuno. La saison dernière, on a été très proches. Aujourd’hui, ce n’est pas pareil. Notre relation a changé. Ce n’est pas bon. Tout le monde au club devrait être ensemble, mais ce n’est pas la réalité. » Le pote de John Textor penserait même à changer d’entraîneur dans les prochains jours, selon la BBC, malgré le succès clinquant 3-1 contre Brentford lors de la première journée.

Toxique à souhait.

