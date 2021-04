Liverpool, obsolescence programmée ?

Au sommet de son art pendant deux ans, le Liverpool de Jürgen Klopp a subitement flanché depuis l’été dernier. Moins de fraîcheur, moins d’ardeur, rendement inférieur, résultats catastrophiques invraisemblables à domicile, nombreuses défaites après avoir connu une incroyable période d'invincibilité... Et si cette chute n'était finalement que logique, compte tenu des exigences physiques et mentales du coach allemand ?

Mané, symbole du mal

Des jambes qui tremblent, une tête qui dort

Quel est le secret de l'Atlético de Madrid ?

Lesne soulèveront aucun trophée, cette année. Comme en 2016, mais ils avaient alors atteint les finales de la Carabao Cup et de la Ligue Europa. Comme en 2017, mais ils avaient retrouvé le top 4. Comme en 2018, mais ils avaient joué la finale de la Ligue des champions. En 2021, en revanche, rien à quoi se raccrocher. Auréolé du titre de champion d'Angleterre, Liverpool a pourtant un temps imaginé établir une dynastie. Une perspective encore envisageable en décembre, quand lesoccupaient la tête de la Premier League. Avant une succession de désillusions, toujours plus nombreuses et toujours plus douloureuses. Sortis de la League Cup dès les huitièmes de finale par Arsenal, les hommes de Jürgen Klopp ont également pris la porte de manière prématurée en FA Cup avec une élimination au quatrième tour infligée par le rival de Manchester United.Condamnés à se battre pour un simple accessit en championnat, la faute à un hiver chaotique, ils ont ensuite vu leurs derniers rêves de trophée soufflés par le Real Madrid en quarts de Ligue des champions sur la scène européenne. Même le Community Shield, perdu aux tirs au but contre Arsenal en août 2020, ne permettra pas de sauver l'honneur. Et tout n'est pas qu'une question de blessés, ce serait trop facile. Les indisponibilités de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Jordan Henderson n'expliquent pas totalement pourquoi Liverpool a parfois semblé si absent (notamment à Madrid, en première mi-temps). Ni pourquoi il a parfois coulé aussi profondément, sans trouver de solution évitant la noyade.Dès lors, peut-on parler d'obsolescence programmée ? Autrement dit, après avoir quasiment tout raflé et évolué à un niveau exceptionnel pendant deux saisons, était-il plus ou moins prévu ou est-il du moins logique de voir cette équipe subir un contrecoup ? Y a-t-il eu une baisse globale de régime physique, expliquant en bonne partie le cauchemar de ces joueurs soudainement devenus fantômes ? Peut-être, mais Liverpool avait clairement rivalisé avec Manchester City en février (avant de lourdement s'incliner, plombé par de grosses erreurs défensives). Plus récemment, lesont étouffé Arsenal à l'Emirates (0-3) et mis à mal le Real à Anfield (0-0) en faisant forte impression dans les duels et dans l’impact. De quoi penser, finalement, que le bât blesse plutôt mentalement que physiquement. Car à l'image de Sadio Mané, par exemple, les occasions sont là... mais elles ne finissent pas au fond. Le Sénégalais n'a marqué que deux buts sur ses quinze derniers matchs de championnat. Les filets de PL ne tremblent plus que toutes les 293 minutes cette saison, contre 169 en 2019-2020, 165 en 2018-2019, et 174 en 2017-2018., martelait encore récemment Jürgen Klopp en conférence de presse.Destout simplement arrivés au bout du bout mentalement, donc ? Pas si simple. Parce qu'il ne faut pas l'oublier : Klopp en demande beaucoup niveau physique, par l'accent porté sur l'intensité et sur le contre-pressing qui ont fait sa réussite. Ce qui avait d'ailleurs mis l’effectif rouge à rude épreuve, au moment de l’arrivée du technicien allemand :, témoignait à l'époque le vétéran James Milner, auprès de Sky Sports."Tu ne peux pas faire ça !"Cette méthode aurait, ainsi, ses limites sur la durée. Parmi les huit clubs au rendez-vous des quarts de finale de la C1, Liverpool est cependant celui dont les joueurs couvrent le plus de kilomètres (1147,6 contre 1138,8 pour le Borussia Dortmund, 1108,9 pour Porto et 1041,8 pour un Paris Saint-Germain qui ferme la marche dans ce domaine). Mais, encore une fois, il est aussi celui qui pioche le plus au moment de conclure.Avec quinze buts en dix matchs, lesreprésentent la moins bonne attaque de ce(à égalité avec Porto). Ils pointent aussi à la dernière place en matière de tirs cadrés, puisque 59% de leurs tentatives en C1 étaient ajustées cette saison, alors que tous leurs concurrents cadraient entre 63% et 71% de leurs frappes. Les efforts sont toujours là, mais plus l’efficacité., souligne Steeven Mandin, préparateur physique de l'équipe de France Espoirs.Conclusion : les jambes suivent comme elles peuvent, mais la tête ne répond plus autant., pointe Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre.Diogo Jota et Thiago Alcântara, recrutés cet été, sont en partie arrivés pour ça. Malheureusement, leurs blessures n’ont pas arrangé les choses : sur les 46 rencontres du club cette saison, le Portugais en a disputé 25 et l’Espagnol 23., souligne, encore, Steeven Mandin.Comme la période coronavirus, qui a globalement affecté toutes les équipes. Certaines plus que d'autres, que ce soit pour les cas positifs ou pour les changements de rythme dus au confinement.Bref, n'en déplaise aux collapsologues du football, il était difficile bien que possible de prévoir l'effondrement de Liverpool. Et ce,, confirme Olivier Rodríguez."Vu le nombre de matchs qu’ils ont joués et le pressing réclamé par Klopp, ils vont s’écrouler." » D'autant qu'ils peuvent encore, malgré tout, accrocher une place en Ligue des champions. Si l'objectif est accompli, Liverpool finira dans le top 4 pour la cinquième saison consécutive. Chose que le club de la Mersey n’a encore jamais réalisée, dans l’ère Premier League. De quoi maintenir les rêves de dynastie. À condition, toutefois, de se ressourcer un peu cet été (espérance sérieusement compliquée par l’Euro, et par la Copa América) et de réinjecter du sang neuf. Sauf sur le banc, puisque la devise du peuple rouge reste la même :