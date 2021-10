Vivez en live la 2e journée du Vrai Foot Day 2021

La marche du FC Villy-le-Pelloux, le lancer de peluche du RC Neffies, le périple de l'ASPTT Nancy, les festivités des Cheminots de Douai, et tant d'autres... Vivez en temps réel les événements fous du samedi de 3e édition du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur.

Par Analie Simon, Jérémie Baron et la rédaction de So Foot

Regardez comme ils étaient joyeux, les gars de Villy-le-Peloux, au départ de leur ascension.Il fallait qu'on vous montre ça. Le FCCR fête Benjamin Nivet après un discours tout en humilité et en amour pour le football amateur. C'était hier, tard dans la soirée, capté par Basile Brigandet. Et c'est beau p***** !Au FC Apicoles, on espère que Thomas Müller (le vrai) a bien dormi. Ça, c'était à 20h03 :Ravito express pour l'ASPTT ! Coup d'envoi 10 heures... Ils se sont aperçus qu'il y avait plus que 20 bornes...Au RC Chambéry avec le, plusieurs centaines d'euros ont été récoltés hier pour l'association Trisomie 21 Gironde !À Stiring-Wendel non loin de Forbach, la quête des Boyards bat son plein. Même la tombée de la nuit n'a pas arrêté les équipes dans leur mission !À Nancy, un cycliste passe par là :Allez, portfolio de la victoire de la réserve du FC Villy-le-Pelloux hier contre le FC Aravis, avant l'excursion dantesque de cette nuit. Avec notamment du Jean-Baptiste Grange !Du côté des gars de l'ASPTT Nancy, levés depuis l'aurore, le peloton est sur le point de partir pour son périple de 21 kilomètres à vélo.Selon nos informations (merci à l'envoyé spécial Simon Butel) on attend encore Pierrot, le stoppeur, qui a. Les sources divergent, mais il s'agirait d'un dragon. Un graoully, à Nancy ?!SALUT LES PETITS LOUPS !!! Pas de gueule de bois en ce dimanche matin, puisque notre week-end de foot amateur en folie continue, après les péripéties de vendredi et samedi.À 5h du matin, les joueurs du FC Villy le Pelloux (lauréats du VFD 2021 et vainqueurs 4-3 du match des réserves contre le FC Aravis samedi à l'extérieur) avaient avalé 25,4 kilomètres depuis le Grand Bornand (selon les pointages GPS) et sont maintenant au dodos au chalet, avant de finir le travail pour jouer à 15 heures à Villy. Ouais, ça rigole pas.