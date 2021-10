Lille lâche encore des points contre Brest

14

Lille (4-2-2-2) : Grbić - Çelik, Fonte, Djaló, Reinildo (Gudmundsson, 77e) - André (Onana, 85e), Xeka (Sanches, 63e) - Weah, Gomes (Bamba, 63e) - David, Yılmaz (Ikoné, 77e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Brest (4-2-3-1) : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle (Brassier, 71e), Duverne - Magnetti (Agoumé, 71e), Belkebla - Faivre, Le Douaron (Cardona, 71e), Honorat - Mounié. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Lille perd le nord.Tenu en échec par Brest (1-1) ce samedi soir, Lille fait du surplace en Ligue 1, embourbé en milieu de tableau (neuvième, avec quinze points). Bien plus entreprenants que face à Séville cette semaine en Ligue des champions, les Lillois font rapidement parcourir un premier frisson au public du stade Pierre-Mauroy sur une frappe de Xeka qui vient flirter avec le poteau de Marco Bizot. Une mise en bouche avant la superbe ouverture du score de Jonathan David, désormais co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Gaëtan Laborde (sept pions). L'avantages des Dogues est néanmoins de courte durée puisque Romain Faivre, déjà auteur d'un coup franc dangereux en début de partie, ramène les Bretons à hauteur sur un nouveau coup de pied arrêté à 25 mètres, bien aidé par la déviation de XekaProfitants d'espaces de plus en plus grands, les deux équipes se rendent coup pour coup en seconde période : Romain Faivre bute sur Ivo Grbić, Timothy Weah vendange deux caviars signés Renato Sanches et Burak Yılmaz tandis que Frank Honorat échoue à deux reprises, Reinildo et Grbić jouant les pompiers de service. Malgré une dernière tentative de Weah hors cadre et l'énorme sauvetage de José Fonte qui annihile un deux contre un brestois, cette rencontre animée (26 frappes, au total) se termine sans vainqueur.Onze journées, zéro victoire : le SB29 est bien décidé à s'arracher le bonnet d'âne, avec Saint-Étienne