Lille fait tomber Rennes

Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré (Assignon, 72e), Omari, Aguerd, Truffert (Meling, 60e) - Bourigeaud, Santamaria (Guirassy, 60e), Martin, Sulemana (Doku, 60e) - Terrier (Majer, 45e), Laborde. Entraîneur : Bruno Genesio.



Lille (4-4-2) : Grbić - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Bamba (Bradaric, 90e), Xeka, André, Sanches (Onana, 70e) - David (Ikoné, 70e), Weah. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Résultats et classement de la Ligue 1 2021-2022 CG & AC, au Roazhon Park

Soirée de fin de séries pour Rennes et Lille.Invaincu depuis treize matches sans défaite toutes compétitions confondues, le stade Rennais a chuté face à un LOSC solide et ultra-réaliste (1-2) qui n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis début octobre.Si le premier quart d'heure est à sens unique pour les Rouge et Noir, le LOSC rentre progressivement dans son match et va flanquer un premier coup de canif à la demi-heure de jeu. Sur un centre en retrait parfait de Timothy Weah, Xeka ouvre le score sur le premier tir cadré des Dogues. Un sacré coup sur la tête des Rennais qui ne vont pas vraiment réussir à apporter du danger sur le but Ivo Grbic. Juste avant la pause, c'est même Lille qui va faire le break : esseulé côté gauche, Renato Sanches a tout le loisir de pénétrer dans la surface rennaise pour ajuster Alfred GomisAu retour des vestiaires, la bande à Bourigeaud met du temps avant de trouver la solution mais va finalement enflammer le Roazhon Park dans les dernières minutes du match. Jérémie Doku percute et centre, celui-ci est dévié par Burak Yilmaz et termine dans les pieds de Benjamin Bourigeaud qui réduit l'écart. La fin de match est irrespirable pour les Lillois qui tiennent, pour une fois, finalement bon en Ligue 1. Grâce à ce succès, Lille recolle au top 10 à un point de Lyon tandis que Rennes laisse son costume de dauphin à Marseille.