Le LOSC sort Troyes

Lille (4-3-3) : Chevalier - Diakité, Alexsandro, Ismaily, Yoro - André, Baleba (Virginius, 75e), Angel Gomes (Bayo, 62e) - Cabella (Martin, 75e), Ounas (Weah, 75e), David (Zhegrova, 83e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Troyes (4-2-3-1) : Lis - Larouci (Dong, 77e), Rami (Zoukrou, 62e), Mazou-Sacko, Porozo - Kohon, Dingome - Mama Baldé (Hamdi, 45e), Tardieu (Dongmo, 63e), Fatah (Moreno, 77e) - Ugbo. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

AC, à Pierre Mauroy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le LOSC affrontera Pau en seizièmes de finale de la Coupe de France.Dans un stade Pierre-Mauroy pas bien plein, mais apaisé à la suite de la semaine agitée entre Paulo Fonseca et une partie des fans lillois qui ont scandé son nom ce dimanche soir, les Dogues ont disposé de l'ESTAC (2-0).L'entame de match est d'entrée à l'avantage des Nordistes, Carlos Baleba brille au milieu de terrain aux côtés de Benjamin André, et c'est Jonathan David au quart d'heure de jeu qui ouvre le score à la suite d'une mauvaise relance d'Adil Rami. Troyes réagit dans la foulée, mais Ike Ugbo voit son coup de tête repoussé par Lucas Chevalier qui réalise un exploit sur sa ligne.En seconde période, le tournant du match intervient lorsque esseulé côté gauche, Amara Ahmed Fatah manque l'immanquable face à Lucas Chevalier et ne relance pas le match. Dans la foulée, Fonseca fait du coaching qui va s'avérer payant : à la suite d'un cafouillage, Mohamed Bayo croise parfaitement sa frappe et inscrit son premier but à Pierre Mauroy sous ses nouvelles couleurs. Unpour le LOSC qui accède donc au tour suivant et prépare de la meilleure des manières son déplacement à Brest de ce mercredi.