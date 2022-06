Les Bleus avec Tchouaméni, Koundé et Coman face au Danemark

Le 1⃣1⃣ de départ de l’équipe de France pour ce premier match de Ligue des nations ?? Coup d'envoi à 20h45 sur @M6 #FiersdetreBleus | #FRADAN pic.twitter.com/oDVN9mG5CY — Équipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

STARTOPSTILLING ??Kasper Hjulmand har valgt de 11 spillere, der starter inde, når der fløjtes i gang kl. 20.45 mod Frankrig ?Se med på TV 2 og TV 2 Play, eller hør med i Liga på P4.#ForDanmark #Herrelandsholdet pic.twitter.com/10zSSi4ski — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) June 3, 2022

JB, au Stade de France

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aurélien Tchouaméni peut encore un peu plus faire grimper sa cote ce soir Alors qu'elle remet son titre en Ligue des nations ce vendredi soir face au Danemark dans un Stade de France à guichets fermés, l'équipe de France reste fidèle à sa désormais traditionnelle défense à trois. Aucune surprise dans la composition de départ : Aurélien Tchouaméni fait la paire avec N'Golo Kanté dans l'entrejeu, Jules Koundé et les frères Hernández retrouvent une place de titulaire derrière, et le trio Griezmann- Mbappé-Benzema est aligné au sommet du 3-4-1-2 tricolore.En face, le Danemark laisse sur le banc Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite ou encore Andreas Cornelius. On retrouve en revanche Kasper Dolberg et Daniel Wass dans le onze, dont Christian Eriksen fait également partie. L'équipe de Kasper Hjulmand devrait partir en 3-4-3 comme ceci : Schmeichel (c) - Andersen, Nelsson, Vestergaard - Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Skov Olsen, K. Dolberg, Eriksen.Et toujours aucun incident à déplorer à une demi-heure du coup d'envoi . On croise les doigts !