Les sanctions concernant Lens-Lille et Angers-OM sont tombées

Point point où t’es ?Depuis le début de saison, la commission de discipline de la LFP a un peu plus de travail que d’habitude. Après les incidents de Nice-OM le 22 août dernier, c’était au tour des débordements survenus le 18 septembre lors de Lens-Lille et d'Angers-OM , quatre jours plus tard, d’être étudiés. La Ligue a fait une offre groupée puisque Lens, le LOSC, et Marseille écopent tous les trois d’un point de pénalité avec sursis.En plus de cette épée de Labrune au-dessus de la tête, les Sang et Or ont été punis de deux rencontres à huis clos, qui ont déjà été purgées. Les Dogues et les Phocéens voient, eux, la fermeture de leur parcage visiteur lors des déplacements jusqu’au 31 décembre. Angers, qui a évité le point de pénalité, a été sanctionné de 20 000 euros d'amende et d’un huis clos de deux matchs de sa tribune Coubertin. Mais comme les Artésiens, les Angevins ont déjà exécuté leur peine ces dernières semaines.À ce rythme-là, le titre va se jouer aux points de pénalité.