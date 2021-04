Les Rangers remportent le quatrième Old Firm de la saison

FULL-TIME: Rangers 2-0 Celtic Old Firm victory in the @ScottishCup for the #Champion55. — Rangers Football Club (@RangersFC) April 18, 2021

Steven Gerrard impressionne.Les Glasgow Rangers se sont imposés 2-0 face au Celtic cet après-midi en huitièmes de finale de la Coupe d'Écosse. Un nouveau succès pour les hommes de Stevie G, déjà champions et toujours invaincus. Le match a été plié assez vite, grâce à l'ouverture du score de Steven Davis à la 10minute et au but contre son camp du malheureux Jonjoe Kenny à la 34. Lesauraient pu pousser pour revenir au score si Odsonne Edouard n'avait pas raté son penalty en fin de match.Les Rangers n'ont pas perdu cette saison face au Celtic, avec trois victoires et un match nul. Ils affronteront St. Johnstone en quarts de finale, visant le doublé domestique.Une victoire face au rival historique, ça fait toujours plaisir.