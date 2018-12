Les Rangers rattrapent le Celtic

Glasgow Rangers (4-2-3-1) : McGregor - Tavernier, Goldson, Worrall, Halliday - Jack, Arfield - Kent, McCrorie, Candeias - Morelos. Entraîneur : Gerrard.



Celtic Glasgow (4-2-3-1) : Gordon - Lustig, Boyata, Benković, McGregor - Brown, Ntcham - Christie, Forrest, Sinclair - Johnston. Entraîneur : Rodgers.

Les voilà à égalité.Opposés ce samedi pour un choc au sommet, les deux équipes de Glasgow ont vu les Rangers s'imposer et rejoindre le Celtic en tête du championnat. Pour cela, il a suffi d'un seul but de Jack (dont le plat du pied a été dévié par Brown et a trompé Gordon ; sa première réalisation avec son club) marqué à la demi-heure de jeu.Cela dit, ce succès récompense logiquement les Rangers de Kent, archi-dominateurs durant ce Old Firm. Le Celtic aurait même pu (dû ?) s'incliner sur plus d'un pion d'écart, mais Gordon a empêché à plusieurs reprises le break. Tout comme Halliday a empêché l'égalisation de Ntcham en fin de partie.Gerrard peut donc sourire. Rodgers, lui, n'a plus qu'à se consoler en pensant au match en retard que son équipe doit encore disputer.