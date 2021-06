Les Pays-Bas réalisent le carton plein face à la Macédoine

Les Pays-Bas n'ont pas fait de cadeaux à la Macédoine pour son dernier match dans cet Euro 2020 à Amsterdam (3-0). Les coéquipiers de Gini Wijnaldum et Memphis Depay ont globalement maîtrisé cette rencontre, marquée par le dernier tour de piste de Goran Pandev en sélection.

La malchance des Macédoniens

Memphis-Gini, c'est sexy

Macédoine du Nord (4-2-3-1) : Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Ademi (Nikolov, 78e), Bardhi (Stojanovski, 78e) - Trikovski (Churlinov, 58e), Elmas, Trajkovski (Hasani, 68e) - Pandev (Kostadinov, 68e). Sélectionneur : Igor Angelovski.



Pays-Bas (3-5-2) : Stekelenburg - De Vrij (Timber, 46e), De Ligt, Blind - Dumfries (Berghuis, 46e), Gravenbech, Wijnaldum, F. De Jong (Gakpo, 79e), Van Aaholt - Depay (Weghorst, 66e), Malen (Promes, 66e). Sélectionneur : Frank de Boer.

On joue la 69minute à la Johan Cryff ArenA. La Macédoine est menée 3-0 par les Néerlandais, mais les esprits sont ailleurs dans ce match sans enjeu. Goran Pandev, la légende du pays, vient d'être remplacé par Tihomir Kostadinov. Le joueur du Genoa, ovationné par ses coéquipiers et les spectateurs, tire sa révérence en équipe nationale après 20 ans de bons et loyaux services (122 matchs, 38 buts), à 37 ans. Malheureusement, cette sortie est gâchée par une troisième défaite consécutive face aux Pays-Bas (3-0), qui font le carton plein dans ce groupe C.Dès l'entame de match, les deux équipes jouent sans complexe. Les Macédoniens se montrent les premiers dangereux, à l'image d'Ivan Tričkovski, qui vient crucifier Maarten Stekelenburg au bout de dix minutes. C'est compter sans la VAR, qui annule ce pion pour un hors-jeu d'une demi-chaussure de l'attaquant de Majorque. Les coéquipiers de Goran Pandev continuent d'appuyer en récupérant quelques ballons, mais sont malchanceux devant le but. Aleksandar Trajkovski ne passe qu'à quelques centimètres de libérer tout un pays, mais sa frappe échoue sur le poteau du portier néerlandais. Malgré cette bonne entame, les hommes d'Igor Angelovski se font punir dans la foulée après un contre éclair des Néerlandais, parfaitement conclu par Memphis Depay. Un but accordé après vérification de la VAR, malgré une faute évidente de Daley Blind sur Goran Pandev au départ de l'action.Libérés, lesse projettent de plus en plus dans le camp macédonien et loupent de peu le break. Parfaitement servi par Donyell Malen, Denzel Dumfries bute sur Stole Dimitrievski, avant que Memphis n'envoie une sacoche dans la défense macédonienne. Sans être géniaux, les Pays-Bas dominent globalement le premier acte et tentent même quelques friandises, à l'instar du néo-Barcelonais et de Ryan Gravenberch.La domination des Néerlandais s'accélère au retour des vestiaires, et le duo Memphis-Wijnaldum se charge d'éteindre tous les espoirs macédoniens de bien finir la compétition. Si Matthijs de Ligt voit sa tête repoussée par Ivan Tričkovski sur sa ligne, Gini Wijnaldum profite du cadeau offert par Memphis Depay pour inscrire son deuxième but dans cet Euro. Le néo-Parisien remet le couvert sept minutes plus tard, en fusillant le malheureux Stole Dimitrievski, qui avait pourtant repoussé la tentative de Depay. Le capitaine néerlandais est même proche du triplé, mais son extérieur du pied termine au-dessus (61).Malgré l'ampleur du score, les Macédoniens se montrent dangereux, notamment par Enis Bardhi, qui voit son coup franc boxé par Maarten Stekelenburg. Ils se voient aussi refuser un deuxième but pour hors-jeu, Darko Churlinov étant parti trop tôt. Avec un gros turnover en fin de rencontre, les remplaçants néerlandais essaient de se montrer, notamment Wout Weghorst, qui envoie une praline sur la barre (67). Une dernière frappasse de Matthijs de Ligt en toute fin de rencontre et un nouveau succès pour les Pays-Bas, le troisième en autant de matchs. Les Néerlandais attendent désormais leur adversaire pour le huitième de finale, dimanche à 18 heures, à Budapest.