Les notes de la 19e journée de Ligue 1

Marseille, Lens et Rennes qui foncent, le PSG et Lyon qui sombrent, pendant que Monaco s'amusent : encore un chouette week-end dans le plus beau des championnats. Le tout arrosé de Dépêche Mode : just can't cet enough.

Przemysław Frankowski Note de la rédaction 8 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Avec un homme qui aime tant aller au charbon, les houillères vont finir par rouvrir.



Souleymane Isaak Touré Note de la rédaction 2 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Lens n'avait pas besoin de son aide, celle de l'arbitrage ayant suffi, mais il a quand même tenu à aider le plus possible les rivaux de ses propriétaires marseillais sur le podium. Masterclass.



Marseille Note de la rédaction 9 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Quand on voit le niveau de cet OM-là, l'absence de printemps européen fait encore plus mal.



Cengiz Under Note de la rédaction 9 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Meilleure recrue que la recrue qui devait le remplacer cet été et qui vient d'être recrutée.



Lyon 'Till I Die Note de la rédaction 10 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Rien ne va dans ce club, ce qui offre logiquement le divertissement le plus fou de l'année.



Karl Toko Ekambi Note de la rédaction ♥ Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Parce qu'il faut bien que quelqu'un lui donne un peu d'amour. Ne serait-ce que pour protéger les poubelles.



Quand on disait qu’il y avait du déchet dans le jeu de Toko Ekambi on pensait pas ça littéralement pic.twitter.com/Y9HHGQNvyw — Fédé ?? de la Lose (@FFLose) January 14, 2023

Mathieu Le Scornet Note de la rédaction 8 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Un match lui a suffi pour récolter autant de victoires que Julien Stéphan depuis le début de saison, pour inscrire autant de points que sur les six derniers matchs, et sortir provisoirement de la zone rouge. Le Racing retrouve la frite avec Le Scornet.



Mohamed Bayo Note de la rédaction 7 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note ♪ « Et un doublé pour Momo Bayo, hi ha hi ha ho ! » ♫



"Un Ricard pour Momo Bayo, hi ha hi ha ho !"Le chant des supporters du LOSC pour l'attaquant connu pour ses sorties en boîte de nuitpic.twitter.com/6Ee1O9LZwy — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) January 15, 2023

ESTAC Troyes Note de la rédaction 1 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Pas de place pour le football champagne au pays de la bière. L'ESTAC a toutefois évité la bulle.



Wahbi Khazri Note de la rédaction Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Au casting du prochain Expendables, mais pas de la prochaine Ligue 1, si le MHSC continue comme ça.



Antoine Kombouaré Note de la rédaction 6 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Antoine n'a pas sourit malgré sa victoire, trop touché par la défaite de son ami Lolo la veille.



Zakaria Aboukhlal Note de la rédaction 7 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Revenu du Mondial, mais toujours sur son nuage.



Sofiane Boufal Note de la rédaction 5 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Pareil. Mais ça se voit moins, à cause de tous les autres nuages dans le ciel angevin.



Folarin Balogun Note de la rédaction 4 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Encore trop tendre pour tromper un gardien de Premier League. Arsenal ne le rappellera pas tout de suite.



Didier Digard Note de la rédaction 5 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Le football, c'est plus difficile quand on n'affronte pas les touristes héraultais. Et puis, où est passé ce sweat blanc ?!



Wissam Ben Yedder Note de la rédaction 10 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Si Albert II n'est que prince, c'est parce que Monaco a un roi depuis longtemps.



Roazhon Park Note de la rédaction 10 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Une banderole pour Martin Terrier, un tifo évolutif, du Dépêche Mode et un soutien constant : derrière chaque grande équipe se cache un grand stade.



Hamari Traoré Note de la rédaction 8 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note La seule bonne nouvelle pour le PSG, c'est que cet homme est libre à la fin de l'année.



Christophe Galtier Note de la rédaction 3 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Cette Galette ne fait plus recette en cette mi-janvier, d'autant qu'elle s'est privée de son meilleur ingrédient. On frôle l'indigestion.





Par Adrien Hémard-Dohain Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction