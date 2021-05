Les fans de Manchester United pénètrent dans Old Trafford et demandent le départ des Glazer

85

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Manchester United fans are next level, this is crazy.pic.twitter.com/0Mc0ho26sC — Dubois (@CFCDUBois) May 2, 2021

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Révolte à Manchester.En marge du derby d'Angleterre contre Liverpool, des supporters de Manchester United ont réussi à pénétrer sur la pelouse d'Old Trafford pour exprimer leur mécontentement. En guerre contre la famille Glazer, propriétaire des, les fans de MU se font de plus en plus entendre depuis la tentative avortée de créer une Superligue. Une manifestation était prévue en dehors de l'enceinte, mais plusieurs des contestataires ont passé la vitesse supérieure. Le match qui doit avoir lieu entre Manchester United et Liverpool à 17h30 n'est pour l'instant pas reporté.Si tout se passe bien sportivement cette saison pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjær, bien partis pour aller en finale de Ligue Europa et solidement calés à la seconde place du championnat, la tension est montée d'un cran avec les supporters, qui avaient déjà envahi le centre d'entraînement la semaine dernière La fin du huis clos, enfin !