Les curiosités statistiques de la phase de poules de C1

Via le prisme du résultat, de la tactique ou de la technique, les manières de suivre et d’analyser le foot ne manquent pas. Aujourd’hui, on dissèque la phase de poules de Ligue des champions avec des statistiques marrantes, symboliques, un peu folles et parfois complètement loufoques. Calculatrice et boulier non autorisés.

Par Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Marquer en une touche, c’est bien. Marquer en ayant touché le ballon une seule fois, c’est encore mieux. Face aux Young Boys, Luis Muriel entre pour l’Atalanta à la 87minute. En l'espace de vingt secondes, il a pris un brin de pelouse comme le veut la tradition, couru rejoindre ses copains, s'est saisi du ballon pour tirer le coup franc, et l'a foutu au fond. Même Jack Bauer n'aurait pas osé.L’exploit est passé sous le tapis à cause de (ou grâce à, c’est selon) la première place lilloise, mais le RB Salzbourg a réussi là où tous les clubs autrichiens avaient échoué auparavant : se qualifier pour les huitièmes de Ligue des champions. Une première réalisée avec une équipe de poupons : 23,2 ans de moyenne âge (deux ans de moins que quiconque), huit joueurs de 20 ans ou moins et seulement deux à plus de 24 ans.CR7 a carburé pendant cette phase de poules avec six buts pour Manchester United. En revanche, cet égoïste n’a pas jugé bon d’offrir ne serait-ce qu’une passe décisive. Au contraire de Cristiano, le Brésilien du Sheriff Tiraspol, auteur de trois galettes.Qu’il ait une barbe bien taillée ou des cheveux longs coiffés à l’huile de friture, Lionel Messi est le cœur du Barça. La preuve, ce dernier ne s’est pas qualifié sans lui. La dernière fois que le club catalan n’avait pas joué la C1, c’était en 2003-2004. C'est-à-dire l'ultime saison avant que Leo pointe le bout de son nez. À l’époque, ils avaient perdus en huitièmes de la Coupe UEFA contre le Celtic, et le prodige Gavi désormais titulaire n’était même pas né.Les ailiers percutants, c’est surfait. Le RB Leipzig l’a prouvé avec Josep Martinez. Le gardien espagnol de 23 ans n’a joué qu’un seul match, contre Manchester City, mais ça lui a suffi pour se faire flasher à 38,71 km/h. Tout simplement le record, à égalité avec Arthur Melo, milieu de la Juventus. Pour lui planter un pion en contre-attaque, il faut se lever de bonne heure.Il reste à l’ancien Bordelais autant de records actifs que de cheveux. Autant dire qu’il doit particulièrement y tenir. Qu’il se rassure, Hakim Ziyech n’a marqué qu’un seul but dans cette phase de poules. Avec huit buts en C1, ils se partagent donc le titre de comeilleurs buteurs marocains de la compétition. Plus pour très longtemps ?Pour la cinquième saison d’affilée, ce sont les Espagnols qui sont les plus nombreux à passer ce tour avec un contingent de 92 joueurs. Un chiffre jamais atteint jusque-là, puisque le précédent record (déjà détenu par l’Espagne) était de 88.à Aymeric Laporte pour son apport.Symbole ultime de l’humiliation balle au pied, le petit pont est visiblement bien maîtrisé par le Parisien. En six matchs, il en a réussi quatre, le record cette saison. Il truste la première place avec un certain Sergio Peña, le Péruvien de Malmö. Comment ça, « ça fait mal » ?C’est une première : lors d’une même saison de Ligue des champions, trois équipes ont réussi leavec six victoires en six matchs. Dans l’histoire, elles sont désormais au nombre de dix : Milan 1993, Paris 1995, Spartak Moscou 1996, Barcelone 2003, Real 2012 & 2015 et Bayern 2020.Lors du dernier match contre les Young Boys, Zidane a chaussé les crampons pour la première fois sous le maillot de Manchester United. Entré à la 89minute, il a touché cinq ballons, réussi trois passes, remporté son seul duel, et réussi le dribble qu’il a tenté. Précision : il a 18 ans, c’est un Irakien et son nom complet est Zidane Iqbal.Si cette phase de poules s’est montrée très généreuse en buts et autres bonbons, elle a également eu la main lourde sur les cartons rouges. Au total, on en compte 23. Soit déjà plus que durant l’intégralité des trois dernières saisons. Pas bravo à Porto et à l'Atlético, cancres du genre avec trois chacun.Iker Álvarez, ce nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant il fait la fierté d’un pays tout entier. Contre Manchester United, le gardien de Villarreal est devenu le premier Andorran de l’histoire à avoir son nom couché sur une feuille de match de Ligue des champions (hors qualifications). Certes, le joueur de 20 ans n'a pas joué la moindre minute, mais quand même.Même si certaines équipes ont fait tourner pour leur dernier match, ils restent quatre à avoir mangé des miettes de minutes après avoir démarré toutes les rencontres sur le banc. Bravo à Renan Lodi (Atlético), Chikwubuike Adamu (Salzbourg), Aleksandr Erokhin et Danil Krugovoy (Zénith). Mention spéciale pour ce dernier qui facture douze minutes par match en moyenne.Règle générale : dans sa surface, le gardien est roi. Ce qui signifie qu’il est censé y toucher plus de ballons que quiconque. Sauf quand Marquinhos est dans les parages. Le Brésilien a touché 149 fois le cuir, plus que Keylor Navas (114), Gianluigi Donnarumma (112), et seize autres gardiens qui ont joué plus d’un match. Faudra pas s’étonner s’il joue les huitièmes avec des gants Uhlsport.Sans surprise, M. Ibrahimović est le doyen de cette édition avec 40 ans et 67 jours. Bien loin de Dario Essugo (Sporting Portugal), âgé de 16 ans et 270 jours. Soit 23 ans, 5 mois et 11 jours d’écart. Cinq jours avant que maman Essugo ne perde les eaux, Zlatan offrait une passe dé à David Trezeguet en huitièmes de C1 contre le Real Madrid. Ok,L’Argentin de l’Inter Milan est le joueur qui a le plus tiré de la phase de poules (25 fois). Et pourtant, il n’a pas fait trembler les filets une seule fois. Son coéquipier Edin Džeko a eu moins de mal à régler la mire (23 tirs pour 3 buts). Pour la suite, il s’agirait de prendre Lautaro par les cornes.Vous avez bien lu. Sur la phase de poules, le Français et l’Anglais ont exactement la même pointe de vitesse : 35,21 km/h. Flatteur pour le défenseur, carrément vexant pour l’attaquant. Bon, en moyenne, Mbappé est quand même devant (34,1 vs 30,37). N’empêche que c’est une vanne de moins qu’on peut faire sur Harry Maguire.Il n’a pas déclaréaprès son dernier match, mais c’est tout comme. Le milieu luxembourgeois du Sheriff Tiraspol est le joueur qui a le plus couru avec 75,3 bornes. Loin, très loin devant le deuxième (Hans Vanaken de Bruges, 68,7 kilomètres). Et s’il venait humilier Yohan Diniz à Paris en 2024 ? Pour un pays qui n’a plus gagné de médaille aux JO depuis 1952 (triomphe de Josy Barthel sur 1500 mètres à Helsinki), l’idée n’est pas si saugrenue.Rasmus Nissen et Andreas Ülmer ont plusieurs points communs. Ils jouent tous deux au Red Bull Salzbourg et sont latéraux. Un cran plus marrant : ils ont tenté exactement le même nombre de touches (71 chacun). Soit plus que n’importe quelle équipe sur cette phase de poules. Même Séville, deuxième dans l’exercice avec 141 touches, ne fait pas le poids.Zieutons ensemble le classement des meilleurs récupérateurs : Jules Koundé 1(76), Josuha Guilavogui 2(74) et Benjamin André 3(71). Et pour les interceptions ? Stanley Nsoki 1(25) et Maxence Lacroix 2(21). Ne cherchez pas, la France est la meilleure en matière de récupération. Une allégorie politique ? Peut-être. En attendant, Benjamin André est un candidat crédible à la présidence.