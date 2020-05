Les centres de formation à l'épreuve du baccalauréat

Pour la première fois depuis 1968, les épreuves écrites du baccalauréat n'auront pas lieu. Pour obtenir leur diplôme, les lycéens de terminale seront évalués sur la base du contrôle continu, obligeant les lycées à garder leurs élèves sous pression. Une situation exceptionnelle à laquelle les centres de formation doivent également s’adapter.

Des lycéens (enfin) comme les autres ?

Éviter les déconvenues post-bac

À l’été 2012, aucun des élèves de terminale du centre de formation de l'Olympique de Marseille n’avait obtenu le bac , alimentant l’idée reçue selon laquelle les footballeurs et l’école font deux. Mais en réalité, ce résultat n’était qu’un trompe-l’œil, puisque chaque année, les centres de formation français excellent, et leurs taux de réussite atteignent même régulièrement les 100 %, comme c’est le cas à Monaco, Nantes, Ajaccio, Toulouse ou Nancy. Des résultats bien souvent au-dessus de la moyenne nationale, qui s’expliquent avant tout par les moyens financiers déployés par les clubs, mais aussi grâce à des effectifs réduits. Un constat qui ne devrait pas changer avec l’annulation des épreuves écrites prévues initialement en juin. En revanche, la question des admissions post-bac apparaît quant à elle un brin plus problématique.Depuis le début du confinement, à l’OM comme dans la majorité des lycées de France, les échanges entre élèves et professeurs, confiait àMeriem Benmebarek, responsable de la scolarité olympienne. Même son de cloche à l’AC Ajaccio, qui dispose comme le club phocéen d'une structure privée., explique Joseph Leandri, directeur de l’école acéiste.L’implication, voilà le principal problème rencontré par les professeurs et les parents d'élèves depuis l’annonce début avril de l’annulation des épreuves écrites.Car en prenant seulement en compte les bulletins des deux premiers trimestres pour son attribution, le baccalauréat est déjà en poche pour de nombreux lycéens. Ce qui est le cas de Dorian Baldovini, attaquant des U19 de l’ACA :(Sciences des techniques de management et de gestion, N.D.L.R.)"travaille, travaille"Partout en France, maintenir en éveil les lycéens de terminale reste donc primordial pour les centres :, expliquait àBruno Rodrigues, directeur du centre de formation du HAC. Mais si les joueurs sont plus que jamais des élèves comme les autres en période de confinement, leur parcours scolaire reste fatalement conditionné par leur avenir sportif.En mars dernier, comme tous les terminales de France, les joueurs nés en 2002 ont dû formuler leurs vœux sur Parcoursup, plateforme qui gère l’affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur. Une étape obligatoire et encore plus périlleuse pour les centres de formation puisque ces derniers commencent tour à tour à faire des choix concernant les joueurs arrivant en fin de cycle. Pour parer à toutes les éventualités, les clubs ont tenté de prendre les devants dès la mi-avril, comme c’est le cas au HAC :[...]À Ajaccio, afin de minimiser les risques de désillusion, Joseph Leandri a conseillé aux familles et aux joueursUn travail effectué bien avant le confinement, mais qui sera nécessaire jusqu'au 19 mai, date à laquelle les premiers résultats de Parcoursup tomberont. En attendant, les clubs continuent de rassurer, aiguiller et échanger régulièrement avec leurs joueurs sur les différentes hypothèses possibles. Comme au Stade brestois, où à la fin du confinement,, révèle àJean-Noël Prime, responsable de la scolarité au sein du club finistérien. Un constat presque valable à chaque fin d'année scolaire, mais qui semble plus que renforcé par le confinement. Et pour cause, les futurs bacheliers n'ont été évalués sportivement que sur sept mois, obligeant les centres de formation à faire des choix difficiles en fonction des copies. D'éducateur à correcteur, il n'y a vraiment qu'un pas.