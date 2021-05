Les Bleuets crucifiés et éliminés de l'Euro U21 par les Pays-Bas

158

Bijlow - Teze, Schuurs, Botman, Malacia (Bakker, 78e) - Stengs, Harroui, de Wit, Kadıoğlu (Matusiwa, 78e) - Boadu, Kluivert. Entraîneur : Erwin van de Looi.



Meslier - Dagba (Kalulu, 12e), Konaté, Upamecano, Maouassa - Diaby (Faivre, 60e), Soumaré (Caqueret, 60e), Tchouaméni, Aouar - Ikoné, Édouard (Gouiri, 76e).Entraîneur : Sylvain Ripoll.

FG

Cruel et pourtant si prévisible... Incapables d'enfoncer le clou, les Bleuets se sont fait punir au bout du temps additionnel par les Pays-Bas (2-1), ce lundi soir à Budapest, et quittent l'Euro dès les quarts de finale.Pour bon nombre de Bleuets, cette deuxième partie de l'Euro U21 - débuté fin mars - était pourtant l'occasion de prouver qu'ils méritaient leur place chez les grands. Parmi eux, Dayot Upamecano est certainement l'un des plus déçus d'avoir manqué le coche. Et pourtant, c'est bien le futur joueur du Bayern Munich qui place son équipe sur de bons rails, d'un coup de casque imparable sur corner. Une ouverture du score à point nommée, quelques minutes après un sauvetage sur sa ligne de Faitout Maouassa devant Stengs.Avec près de 60% de possession de balle, lestentent de mettre le pied sur le ballon mais manquent d'imagination et s'en remettent à un petit coup du sort pour égaliser, la frappe non cadrée de Harroui fonçant dans les pieds de Myron Boadu, qui profite d'être seul et couvert par Maouassa pour fusiller de près Meslier. Une égalisation qui va débrider cette rencontre, tout comme les changements tactiques de Sylvain Ripoll. Quelques instants après son erreur d'alignement, Maouassa fait tout pour se rattraper mais bute sur Bijlow, puis Ikoné ne parvient pas à conclure une splendide action individuelle. Pas avares en déchets dans la fameuse zone de vérité, les Bleuets poussent fort en fin de rencontre, mais ni Aouar, ni Tchouaméni, ni Gouiri, ni Faivre ne tuent le match. Et ce qui devait arriver arriva : sur une ultime contre-attaque, et alors que la prolongation se profilait, Justin Kluivert s'envole dans le dos de la défense française et adresse un caviar à Boadu. Le joueur de l'AZ Alkmaar s'offre un doublé et qualifie son pays pour le tour suivantUne terrible désillusion pour les Bleuets, dont il faudra tirer des leçons pour rebondir en vue du prochain objectif : les Jeux olympiques de Tokyo cet été.