Les anniversaires de footeux, c'est pas de la tarte

Y aller ? Ne pas y aller ? Les polémiques récentes des anniversaires des joueurs du PSG portent éclairage sur un phénomène qui n'épargne pas les footballeurs : la gestion des invitations aux soirées d'anniversaire. Doit-on les décaler ? Se cotiser pour un cadeau ? Toutes les fêter en même temps ? Réponses auprès de fêtards... et ceux qui les chassent.

Le début d’une nouvelle année est synonyme de résolutions qui ne seront pour la plupart pas tenues. Mais aussi synonyme d’achat d’un petit agenda pour l’année qui arrive. Sauf pour les puristes qui se contentent du calendrier avec des chats tout mignons acheté au facteur avant les fêtes de Noël. Et si le premier réflexe en ouvrant son nouvel agenda est de vérifier que les jours fériés ne tombent pas un week-end, le second est de regarder le jour de son anniversaire. Histoire de voir s’il est possible de faire une soirée d’anniversaire le jour même ou s’il va falloir attendre le vendredi soir. Et les footballeurs ne dérogent pas à la règle.Nés le 14 février, Edinson Cavani et Ángel Di María ont vite compris qu’ils allaient devoir attendre un peu avant de célébrer leur anniversaire en raison de l’enchaînement des matchs à Amiens (15 février) et Dortmund en Ligue des Champions (18 février). Résultat, les deux Sud-Américains ont programmé cela le 20 février et ont convié Mauro Icardi, né le 19 février. Problème, la défaite à Dortmund (1-2) deux jours plus tôt - à laquelle n’ont pas participé Cavani et Icardi restés sur le banc - a fait que certains supporters parisiens n’ont pas apprécié de voir leurs joueurs faire la fête et rigoler pendant toute la nuit. Et peu importe si cela n’a pas empêché les Parisiens de battre Bordeaux au Parc des Princes trois jours plus tard (4-3).Les Parisiens devaient-ils annuler une soirée d’anniversaire prévue depuis plusieurs semaines en raison du résultat à Dortmund ? Non. Devaient-ils se faire discrets et éviter de publier sur les réseaux sociaux des vidéos de Neymar alcoolisé qui danse torse nu avec Edinson Cavani et Keylor Navas ? Peut-être. C’est en tout cas l’avis de Marquinhos, présent à cette bringue : «Et ce qui vaut pour le Paris Saint-Germain, vaut pour tous les clubs. Arrivé à 16 ans au LOSC, Gianni Bruno se rappelle d’ailleurs des soirées organisées tout au long de l’année par Rio Mavuba dans le Nord de la France où «» . Une logique que comprend tout à fait Issa Cissokho, qui a plusieurs soirées d’anniversaires à son palmarès : «Il n’en reste pas moins que le choix de la date est une problématique. Car s’il est impossible de prévoir les résultats à l’avance, il est toutefois possible de connaître le calendrier et ainsi trouver une date idéale pour faire la fête. Quitte parfois à célébrer son anniversaire quelques semaines après la vraie date. C’est ce qui est notamment arrivé à Lilian Compan, né un 30 avril, soit en plein sprint final : «« On fera un truc plus sympa quand on aura plus rien à jouer. »» . Quoi qu’il en soit, l’ancien attaquant confie qu’il est important de mettre l’entraîneur dans la confidence avant la fameuse fête. Et tant pis s’ils ne réagissent pas tous de la même façon : «Passé par l’AJ Auxerre, Lilian Compan a connu un entraîneur qui n’est pas vraiment fan des soirées d’anniversaire : Guy Roux. Il faut dire que l’ancien coach de l’AJA n’aimait pas quand ses poulains se couchaient tard : «» . S’il confie «» , Guy Roux n’a jamais été jusqu’à recruter des joueurs en fonction de leur date de naissance : «» Faute de recrutement sur les dates de naissance, Guy Roux a trouvé une autre solution au problème : «De fait, au foot ou en société, l’anniversaire a toujours été un endroit politique. En 1972-1973, l’enquête du sociologue Jean Duvignaud sur(les 19-25 ans), énonçait ceci : «» Tout comme, à l’adolescence et la vie de jeune adulte, ne pas se présenter à la fête d’un ami sans excuse valable relève, si ce n’est de la déclaration de guerre, du moins d’un manque de considération évident, le faire dans le cadre d’un club de football peut être rédhibitoire. Pour les relations sociales, d’une, pour la vie du groupe, de deux, car on parle là d’un groupe fermé, amené à se voir quotidiennement.explique Lilian Compan,» Au contraire d’une soirée classique, l’anniversaire est intime, personnalisé, et sujet aux vexations en cas d’absence. S’y montrer est une nécessité, même «» . «détaille Compan.» Passer une tête, donc. Et à raison d’une vingtaine de professionnels à minima à l’anniversaire de qui se pointer, voilà vite l’événement annuel devenu obligation régulière.Si la majorité des interrogés affirment «» aux absences occasionnelles de leurs coéquipiers, Gianni Bruno confie toutefois que ces dernières peuvent «» . Les absents ont toujours tort, et les anniversaires font paradoxalement partie des rares moments où le groupe peut se retrouver au complet en tenue de civil. Propice aux confidences, propice aux critiques, propice à l’ostracisation. Bruno : «» «» Issa Cissokho désacralise lui l’événement, expliquant laconiquement : «Reste une dernière problématique, peut-être la plus importante : les cadeaux. Car si le sociologue Marcel Mauss, considéré comme le père de l’ethnologie française - soit l’étude descriptive des groupes humains -, écrivait dans les années 1930 que le cadeau «» , encore faut-il le trouver. Et tout comme il est compliqué de se renouveler à mesure des années, la complexité redouble au prorata du nombre d’anniversaires à fêter annuellement. À chacun sa technique, de l’enveloppe collective avancée par Issa Cissokho - «» -, au « tirage au sort » théorisé par Lilian Compan - «» . Il ajoute : «» En somme : les footballeurs sont des gens comme les autres et oui, eux aussi offrent des SmartBox.