Le Red Star aurait sous-estimé le coût de la mise aux normes du stade Bauer

Encore raté ?D'après les informations du Parisien ce vendredi, le Red Star aurait sous-estimé le montant des travaux prévus au stade Bauer, obligatoires pour une potentielle montée en Ligue 2. Au cours d'une réunion organisée en début de semaine à la FFF et en présence de la LFP, les cinq clubs de National actuellement les plus enclins sportivement à une promotion (Dunkerque, Red Star, Villefranche, Pau et Lyon-Duchère) se sont vus signifier et rappeler le cahier des charges à respecter en cas de montée.Jouant actuellement dans un stade Bauer très vétuste et pour l'heure loin de pouvoir accueillir la moindre rencontre de Ligue 2, le club de Saint-Ouen aurait donc présenté un projet plus en phase avec les normes de la deuxième division française : l'installation d'un éclairage plus puissant, la mise en place d'un système de vidéo-surveillance ou encore la pose d'un gazon naturel en lieu et place du synthétique actuel. Problème, si le Red Star a estimé l'ensemble de ces travaux à deux millions d'euros, les commissionnaires présents à la réunion auraient tiqué, estimant qu'au moins le double de cette somme serait nécessaire à la rénovation.Rappelons qu'au cours de ses trois saisons jouées en Ligue 2 depuis 2015, le Red Star avait été obligé de délocaliser ses rencontres à domicile. La ville de Beauvais ainsi que le stade Jean-Bouin à Paris s'étaient alors dévoués pour accueillir les matchs du club francilien.