Le Real cartonne à Grenade et reprend la tête

Grenade (4-4-2) : Maximiano - Quini, V. Díaz (Torrente, 58e), Germán, Neva - Puertas (Montoro, 46e), Monchu, Gonalons (I. Ruiz, 59e), Suárez - Soro (Escudero, 78e), Rochina (Molina, 59e). Entraîneur : Robert Moreno.



Real (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba (Vallejo, 83e), Mendy - Modrić (Isco, 80e), Casemiro, Kroos (Camavinga, 80e) - Asensio, Benzema (Jović, 80e), Vinícius (Rodrygo, 71e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

NazaríesMerenguesMême quand Karim Benzema ne gonfle pas ses statistiques, le Real engrange.Ce dimanche sur la pelouse de Grenade, lesn'ont pas fait de détail (1-4) et reprennent ainsi les commandes de la Liga (30 points) avec le même nombre de matchs joués que Séville et la Real Sociedad (28 unités) même si less'apprêtent à affronter Valence. À noter le premier pion, cette saison, pour Ferland Mendy.Le Real a été mis sur les rails par Marco Asensio, parti en trombe pour lancer les hostilités (19). Déjà à la dernière passe sur l'ouverture du score, Toni Kroos a remis ça pour permettre à Nacho de faire le break (25). L'inévitable Colombien Luis Suárez a réduit l'écart sur une frappe de loin déviée (34), et Alberto Soro a dû sauver un ballon sur sa ligne pour empêcher Asensio de signer un doublé (32).Le troisième but des visiteurs a lui été une belle œuvre collective avec Benzema, Luka Modrić et Vinícius Júnior (56). Le Brésilien a ensuite rendu fou Monchu, qui a vu rouge (67). Puis, Ferland Mendy a réalisé un bon appel et profité du lancement de Casemiro pour enfoncer le clou (76) pendant que Thibaut Courtois tenait la baraque.Bref, pas de piège chez le désormais dix-huitième du championnat.