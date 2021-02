Le Real balaie Valence sans trembler

2

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - F. Mendy, Nacho, Varane, Carvajal (F. Vázquez, 29e) - Casemiro, Kroos, Modrić (Isco, 79e) - Asensio (Arribas, 71e), Vinícius Jr, Benzema (M. Díaz, 79e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



FC Valence (4-4-2) : Doménech - Gayà, Ferro, Paulista, Correia - Guedes, Soler (Oliva, 64e), Račić, Wass (Kang-in, 64e) - M. Vallejo, M. Gómez (Cutrone, 83e). Entraîneur : Javi Gracia.

Les tauliers du Real Madrid ont parlé.Bien en jambes depuis le début du mois de février avec deux succès en deux matchs, les Madrilènes se sont imposés de façon autoritaire face à Valence au stade Alfredo Di Stéfano. Vaincus à plate couture par les Murciélagos lors de la phase aller , les hommes de Zinédine Zidane ont rapidement pris le dessus grâce au douzième but de Karim Benzema suite à une frappe enroulée du pied droit. Complètement muette en première période avec aucun tir tenté, l'attaque du FC Valence constate le deuxième but du Real suite à une passe en retrait de Lucas Vázquez vers Toni Kroos. Létal, l'Allemand trompe Jaume Doménech d'un plat du pied droit. Seule ombre au tableau, pour le Real : la blessure de Dani Carvajal, touché à l'adducteur.Sans doute bien secoué à la pause, le collectif valencien s'active enfin en début de deuxième période : Maxi Gómez arme une lourde frappe, détournée par Thibaut Courtois d'une belle parade sur sa gauche (53). Après avoir vu un troisième but de Ferland Mendy refusé pour un hors-jeu via le VAR (64), lespassent la suite de la rencontre en bons gestionnaires de leur avantage. En manque de dynamisme et d'une faiblesse offensive abyssal, Valence ne parvient pas à réduire l'écart et repart bredouille de son déplacement dans la capitale espagnole.Voilà le Real qui reprend trois points d'avance sur le Barça avec un match en plus, et en tant que dauphin de l'intouchable Atlético de Madrid