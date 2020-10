Le RC Vesoul et son match pour l'espoir

À l'occasion de la deuxième édition du Vrai Foot Day, le RC Vesoul a décidé de porter un projet ancré dans l'actualité : organiser une rencontre entre son équipe et une autre composée de soignants et d'anciens patients touchés par la Covid-19 pour rendre hommage au personnel médical.

Un grimpeur fou, une arbitre en blouse et des mômes

Pas de frite ou de bière, cette année !

Des applaudissements, encore. Parce qu'il n'y aura jamais trop de mains qui frappent entre elles en guise de remerciements, le stade du RC Vesoul va reprendre la sympathique habitude quotidienne du confinement le dimanche 11 octobre. Sauf que cette fois, ce ne sera pas à 20 heures ni aux fenêtres que les « clap-clap » en soutien au personnel soignant briseront la fausse minute de silence. Mais aux alentours de 16 heures, dans l'enceinte René-Hologne. Ce dernier (1886-1944), ancien maire de la commune, est reconnu pour son engagement au sein de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Les footballeurs présents sur la pelouse, eux, disputeront une nouvelle bataille symbolique pour résister au coronavirus.Car à 16 heures, justement, sera sifflé le coup d'envoi d'un drôle de match amical. D'un côté, les joueurs du club qui évoluent en Départemental 3 et qui se seront déplacés la veille au soir à Franchevelle pour la sixième journée de championnat. De l'autre, laCovid. Ou plutôt anti-Covid, puisque l'effectif sera composé des meilleurs ennemis du virus et d'anciennes victimes de celui-ci. À savoir, en vrac : des infirmiers, des ASH, un psychologue, un psychomotricien, zéro médecin (dont les plannings s'avèrent un peu trop débordants) et... Jérémy et Romain, deux jeunes ex-malades aujourd'hui guéris., remet Jérémy, alias le « Grimpeur fou » pour son addiction aux courses de montées/descentes d'escalier et habitué aux événements sportifs organisés pour la bonne cause.À quel poste sera-t-il aligné ?, répond le pompier.Même discours chez Julien, président du RC Vesoul, qui explique l'origine du projet :teamAu sifflet de cette partie de gala ? Une cheffe de service de l'hôpital, la blouse en prime.Reste que, contexte sanitaire oblige, chaque phrase utilisée à l'heure actuelle devrait en réalité être conjuguée au conditionnel. Surtout dans une zone à tension qui s'en est pris plein la tronche, il n'y a pas si longtemps. Situé dans le département de la Haute-Saône, à l'Est de la France, Vesoul n'a absolument pas été épargné et a vu son hôpital aux sept petites places en réanimation être rapidement débordé au début de l'épidémie. Comme à Besançon, où certains malades ont été envoyés. Du coup, comme ailleurs dans le pays, la prévention fait figure de mot d'ordre., avertit ainsi le patron de l'entité, du haut de ses 32 piges.Histoire de voir Vesoul dans la bonne humeur, comme une autre promesse balancée en 1968 par un artiste de talent.Ce qui est en revanche certain, c'est qu', regrette Julien.Quelques paumes supplémentaires pour faire du bruit, ça n'a de toute façon pas de prix.