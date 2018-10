Le PSG a bien tenté Ronaldo cet été

3

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, Cristiano à Paris, ce n'était pas qu'une rumeur.Selon, le PSG a bien tenté de recruter Cristiano Ronaldo l'été dernier. Le quotidien espagnol précise qu'avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool , les dirigeants parisiens ont exprimé leur intérêt pour le quintuple Ballon d’or à Jorge Mendes, l'agent de l'attaquant.Une seule condition et non des moindres : que le transfert se conclue le dernier jour du mercato afin d'éviter que la Maison-Blanche ne recrute Neymar ou Kylian Mbappé. Pour Ronaldo , cela constituait une incertitude trop importante, d'où son refus. On connaît la suite : quelques semaines plus tard, le buteur de 33 ans signait à la Juventus Chiper Ronaldo au Real après avoir chipé Neymar au Barça , quelle vie ç'eût été.