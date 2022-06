Le Portugal encorne l'Espagne

Solide et réaliste, le Portugal est allé chercher un nul mérité en Espagne (1-1). D'abord remplaçant, Cristiano Ronaldo est entré pour remettre de l'ordre et du sérieux dans l'attaque visiteuse, et cela a fini par payer.

Espagne (4-3-3) : Simón - Azpilicueta, Torres, D.Llorente, Alba - Busquets, Soler (Koke, 63e), Gavi (M.Llorente, 81e) - F.Torres (Olmo, 63e), Sarabia, Morata (De Tomás, 60e). Sélectionneur: Luis Enrique.



Portugal (4-3-3) : D.Costa - Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro - B.Fernandes (Matheus, 81e), Moutinho (R.Neves, 46e), B.Silva - Otávio (C.Ronaldo, 62e), R.Leão (Horta, 72e), A.Silva (Guedes, 62e). Sélectionneur: Fernando Santos.

Par Antoine Donnarieix

Cet Espagne-Portugal avait des airs de début d'été. Ambiance sulfureuse à Séville, soleil et chaleur au programme. Longtemps, le taureau portugais a couru dans le vent pendant que le torero espagnol a permis à la plèbe de lancer plusieurspour saluer les différentes séquences de possession hispaniques. Mais il faut toujours se méfier d'une bête blessée, et les finalistes sortants de la Ligue des nations ont fait preuve d'un surplus de suffisance dans un match qu'ils maîtrisaient de la tête et des épaules. Oui, mais le football se joue aussi avec les pieds. Résultat des courses : le Portugal a égalisé grâce à son revenant Ricardo Horta, plus appelé en sélection nationale depuis presque huit ans. Et dans ce groupe 2 de la Ligue A, les deux latins laissent à la Tchéquie la première place après la première journée. Rien n'est encore fait, loin de là, mais l'Espagne peut quand même s'en mordre les doigts.Il fallait une belle arène pour accueillir ce derby de la péninsule ibérique afin d'entrer de plain-pied dans la Ligue des nations 2022-2023. Dès lors, quoi de mieux que le Benito-Villamarín où l'Espagne avait cartonné Malte un soir de décembre 1983 ? Pas grand-chose. Face au Portugal, l'armada de Luis Enrique a montré d'entrée de jeu qui était la patronne. Tant pis si Pepe est là pour contrer la frappe de Gavi (3), le décor est planté.temporise, le Portugal, sans Cristiano Ronaldo laissé sur le banc, défend. Mais les visiteurs savent aussi se montrer dangereux grâce à leur nouvelle arme offensive principale : Rafael Leão. Hélas pour lui, le meilleur joueur de la Serie A 2021-2022 envoie son tir au-dessus (18).Plus dynamique et incisive, l'Espagne est tout de même parvenue à planter une première banderille dans la ville de la tauromachie. Lancé par Gavi, Pablo Sarabia sert Álvaro Morata à la limite du hors-jeu et le buteurs'est assuré de crucifier Diogo Costa de près. Dans la foulée, les locaux obtiennent une double occasion, mais Carlos Soler bute sur Diogo Costa avant d'envoyer sa reprise en tribune (29). Touchée, mais pas coulée, lamet André Silva sur orbite, mais la frappe en pivot de l'avant-centre lusitanien manque de précision (34). Après un dernier coup franc de Sarabia au-dessus (41), tout ce beau monde rentre aux vestiaires.Fantomatique et sorti à la pause, João Moutinho observe la deuxième période depuis le banc de touche. À la suite de ce changement tactique, l'ancien métronome de l'AS Monaco va assister au réveil de son équipe grâce à l'inévitable Leão. Face à lui, l'ailier de l'AC Milan voit Unai Simón réaliser un arrêt XXL à un moment clé du match (59). De l'autre côté, Morata manque le doublé (64) et Jordi Alba manque d'adresse sur sa reprise (67). Avec Cristiano Ronaldo sorti du banc, le Portugal pense sans doute être un peu plus dangereux dans la zone de vérité. Bingo. Sur un débordement côté droit, Horta ajuste Simón et égalise dans la stupeur générale. Malgré une dernière tête de Jordi Alba hors cadre (86), l'Espagne s'est endormie et se fait logiquement punir. À Séville, le taureau a vu rouge.