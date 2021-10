Le Portugal en père peinard face au Qatar

Portugal (4-2-3-1) : Diogo Costa - Dalot, Danilo, Fonte, Nuno Mendes (Semedo, 46e) - Mario (Moutinho, 71e), Carvalho (Palhinha, 61e), Matheus (Fernandes, 71e) - Ronaldo (Leão, 46e), Silva, Guedes (Bernardo, 61e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Qatar (5-4-1) : Al Sheeb - Ahmed, Hassan, Al Rawi, Salman, Miguel - Afif, Hatem, Boudiaf (Madibo, 76e), Al Haidos (Al Harak, 71e) - Almoez (Abdurisag, 76e). Sélectionneur : Félix Sánchez.

QB

Dites aux Qataris que l'Portugal est aguerri.Déjà opposés le mois dernier en Hongrie, Portugais et Qataris se sont retrouvés à Almancil ce samedi. Las'est de nouveau imposée, et devinez qui a marqué ? Tout juste élu joueur du mois en Premier League, Cristiano Ronaldo a planté son 112but à l'occasion de sa 181cape. Sur un centre du très actif Diogo Dalot, Bassam Al Rawi s'est loupé, et CR7 n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets (37). Une mi-temps et puis s'en va, la star ayant cédé sa place pour s'économiser en vue de la réception du Luxembourg mardi.José Fonte a fait le break dès le retour des vestiaires à la suite d'une tête de William Carvalho repoussée par le portier Saad Al Sheeb (48). Pour sa première sélection , Rafael Leão a trouvé la transversale (81) et le poteau (87). Il a fini par offrir une passe décisive à André Silva, buteur d'une jolie tête décroisée (90). Pas grand-chose à retenir du côté du Qatar, qui n'a frappé que trois fois.Encore un an de boulot pour éviter de passer pour des zéros.