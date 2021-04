Le numéro de jonglage d'un joueur du club d'Olive et Tom

FG

On a trouvé le successeur de Tsubasa Ohzora.Les mangas ne sont pas uniquement de la fiction. Enfin, pas totalement. Dans une rencontre de cinquième division japonaise, le milieu de terrain Shuto Kono a eu une sacrée inspiration en jonglant pour dribbler ses adversaires et conserver la balle. Une action digne du maillot qu’il porte puisqu'il évolue pour le Nankatsu SC. Ce même club qui a connu des heures de gloire dans le manga, plus connu sous le nom d'dans l'Hexagone.Pour la petite histoire, il s’agit d’un club basé dans l’arrondissement de Katsuhsika, à Tokyo, qui a décidé de changer de nom en 2013 pour le Nankatsu SC, en hommage à l’œuvre de l’auteur Yoichi Takahashi, présent lors de l’inauguration. Pas de Tsubasa Ohzora (Olivier Atton), Genzō Wakabayashi (Thomas Price) ni de Shizuoka, la ville où évoluent Tsubasa et ses amis dans le manga, mais le club a malgré tout décidé de conserver le design des maillots blanc et orange, respectivement pour les joueurs de champ et gardiens.À deux doigts de s'envoler pour claquer un retourné du milieu de terrain.