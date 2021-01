Naples arrache la victoire à Udine grâce à Tiémoué Bakayoko

Udinese (3-5-1-1) : Musso - Becao, Bonifazi, Samir - Molina, De Paul, Arslan (Wallace, 70e), Mandragora, Stryger Larsen (Zeegelaar, 70e) - Pereyra - Lasagna (Nestorovski, 79e). Entraîneur : Luca Gotti.



Napoli (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani (Mario Rui, 45e), Hysaj - Ruiz (Elmas, 68e), Bakayoko - Lozano, Zieliński (Demme, 90e+2), Insigne - Petagna (Llorente, 68e). Entraîneur : Gennaro Gattuso

Gattuso peut souffler.Grâce à un coup de tête gagnant de l'ancien Monégasque Tiémoué Bakayoko au début du temps additionnel, le Napoli repart d'Udine avec un précieux succès (2-1).Quatre jours après sa défaite surprise, à domicile face au Spezia Calcio , lesdevaient une revanche à leur coach et leur entame confirme rapidement ces intentions là. Kevin Bonifazi est en retard sur Hirving Lozano dans sa propre surface, et après intervention de la VAR, Lorenzo Insigne nettoie la lucarne d'un Juan Musso pourtant partie du bon côté. Les deux équipes se rendent coup pour coup, Lozano manque de doubler la mise de la tête, mais c'est bien l'Udinese qui va recoller au score. Sur une passe en retrait vers Alex Meret totalement manquée signée Amir Rrahmani, Kevin Lasagna surgit et remet les deux équipes à égalitéLe second acte et moins animé et il faut donc attendre les ultimes minutes du match pour voir Bakayoko s'envoler dans le ciel de la Dacia Arena et ainsi offrir la victoire à la suite d'un coup franc botté par Mario Rui. Une bonne opération puisque Naples remonte provisoirement à la cinquième place et reste accroché au wagon de tête.