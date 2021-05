Le LOSC survole le derby et pense au titre

Porté par le talent de Burak Yılmaz et bien aidé par la bêtise de Clément Michelin, Lille s'est adjugé sans trembler le 112e derby du Nord en terres lensoises. Ce large succès permet aux Dogues de prendre provisoirement quatre points d'avance en tête du championnat, et de poser quelques doigts sur le trophée de champion de France.

70

Burak, la galette du Roi

Maignan, comme le bon 20

Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss (Boura, 67e), Cahuzac, Doucouré (Pereira Da Costa, 85e), Fofana (Mauricio, 85e), Michelin - Ganago (Sotoca, 72e), Kakuta (Kalimuendo, 72e). Entraîneur : Franck Haise.



Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik (Pied, 75e), Fonte, Botman, Reinildo - Araújo (Ikoné, 67e), Xeka (Bradarić, 85e), Soumaré, Bamba - Yılmaz (Yazıcı, 75e), David (Weah, 67e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Quatre minutes. C'est le temps qu'aura donc le mis le RC Lens à toucher son premier ballon dans ce derby ultra-décisif dans la course au titre et à l'Europe, selon le camp dans lequel on se place. Le hic ? Ce ballon, les Sang et Or l'ont touché dans le rond central pour engager après l'ouverture du score précoce des Lillois sur penalty. Un péno discutable concédé après une soixantaine de secondes par Fofana, auteur d'une charge non maîtrisée dans le dos de Bamba. Et transformé sans trembler par Burak Yılmaz, avec l'aide du poteau. Peut-on se remettre d'une telle entrée en matière, qui plus est dans un match aussi crucial ? Au vu de la première période lensoise, on serait tenté de dire oui. Mais au vu de ce net succès du LOSC (0-3) qui permet aux Dogues d'asseoir leur avance en tête du championnat et fait perdre au Racing sa cinquième place, tout porte à croire que non.Rapidement revenus de cette entame cataclysmique, les hommes de Franck Haise s'approprient progressivement le cuir. En trouvant quelques décalages côté droit, celui de Clauss. Mais Ganago ne parvient pas à cadrer sa tête sur corner (13), et Fofana croque complètement sa frappe aux abords de la surface sur une récupération haute (16). Incapables d'ajuster leurs multiples centres, les Artésiens parviennent à se frayer un chemin plein axe avec un Ganago en mode foreuse. Débarrassé du marquage de Fonte et Botman, le Camerounais oblige Maignan à une belle parade au sol (27). Avant de récidiver, cette fois en angle fermé sur une balle en profondeur de Clauss. Pour le même résultat : un arrêt réflexe du bras du portier lillois. Bref, Lens appuie et Lens en veut. Un peu trop : auteur d'un coup de coude dans la tronche de Çelik sur un ballon aérien, six minutes seulement après avoir découpé Burak, Michelin voit rouge comme à l'aller (35). Déjà très compliquée, la mission lensoise devient quasi impossible. D'autant que le Turc, trouvé dans l'axe sur une vilaine perte de balle de Badé, nettoie la lunette de Leca d'une frappe flottante sublime à 25 mètres. Et du gauche, s'il vous plaît.Avec deux buts d'avance et un joueur de plus, le LOSC peut gérer, laisser Lens se découvrir et guetter la moindre ouverture pour piquer. Il faut ainsi un grand Leca pour priver Araújo, décalé à droite de la surface par Bamba sur une projection rapide, du 0-3 (55). Le point de départ d'un temps fort lillois. Proche sur cette tête de Botman claquée par le Corse puis sur ce tir de Xeka au ras du poteau, le troisième pion finit logiquement par tomber à l'heure de jeu sur cette frappe de Bamba péniblement repoussée par Leca. Dans les pieds de David, buteur en pivot du gauche et avec la complicité de la barre. Derrière, Christophe Galtier peut faire plaisir à tout le monde. Y compris à Jérémy Pied, la rencontre perdant progressivement en intensité. Ce qui n'exonère pas Maignan de quelques suées, comme sur ce retourné de Ganago juste au-dessus (62) ou ce duel avec Fofana remporté pour signer une vingtièmecette saison (84). Symbolique d'un LOSC impitoyable et décidé à ne rien lâcher, alors que le Graal est plus que jamais d'actualité.