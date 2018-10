Le LOSC pile les Verts

Emmenés par leur armada offensive, les Lillois ont maîtrisé l'ASSE samedi (3-1), à Pierre-Mauroy, grâce notamment à un doublé de Bamba et à un nouveau but de Pépé. La bande à Galette est plus que jamais deuxième de Ligue 1.

Match à tiroirs

Mais comment il s'appelle ? Pépé !

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Çelik (Ié, 65e), J. Fonte (Dabila, 36e), Soumaoro, Ballo-Touré - Xeka, Thiago Mendes (Thiago Maia, 76e) - Bamba, Ikoné, Pépé - Rémy. Entraîneur : Christophe Galtier.

Ruffier - Saliba (Diony, 78e), Perrin, Subotić, Kolodziejczak - Salibur (Hamouma, 65e), Selnæs, M'Vila (Nordin, 65e), Monnet-Paquet - Cabella, Khazri. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Ce coup-ci, Jean-Louis Gasset , boss d’une troupe stéphanoise assise au coup d’envoi sur une série de trois victoires consécutives en Ligue 1, avait scotché l’affiche lui-même : «» Il fallait voir, aussi, la gueule du danger : le LOSC , deuxième du championnat, imbattable à domicile depuis plus de six mois, co-meilleure défense du circuit avec le PSG , troisième meilleure attaque… Un iceberg, en somme. La Ligue 1 est un thriller et certains de ses rendez-vous sont faits pour couper l’appétit. Samedi, à Pierre-Mauroy, on aura ainsi vu deux équipes s’en foutre plein la tronche, comme si le championnat de France venait définitivement de se transformer en un western où la seule règle établie serait la suivante : peu importe quand, peu importe comment, il faut ramener le blé à la fin, quitte à s’en mettre plein le froc. Et ça a fait du bien pour le spectacle, vraiment.Il fallait s’y attendre : sur le papier, ce LOSC ASSE avait déjà fière allule, les Verts pointant ce matin à un point à peine de Nordistes qui enregistraient pour l’occasion le retour de suspension de leur capitaine, Adama Soumaoro . C’est d’ailleurs le porte-brassard qui s’est d’abord mis en évidence, les Lillois se faisant immédiatement agripper par l’organisation stéphanoise (un 4-4-2, sans avant-centre, animé par Khazri et Cabella) et peinant d’abord à allumer ses trois grands Géocoucou (Pépé, Ikoné, Bamba) offensifs. Il n’aura finalement suffi que d’une fois pour lancer pour de bon la rencontre : peu après la fin du premier quart d’heure de jeu, après un bon travail de Pépé, bien relayé par Xeka Jonathan Bamba récupère le ballon et s’en va trouver avec brio le petit filet opposé de Ruffier (1-0, 17). On pense alors les bonnes intentions de début de rencontre des Verts séchées, Xeka poussant même Stéphane Ruffier à une horizontale parfaite sur corner (20). Rien de tout ça : dans ce match à tiroirs, Ballo-Touré foire une intervention défensive devant Khazri quelques minutes une autre très limite de Perrin sur Pépé, offre un penalty à l’ ASSE et laisse Rémy Cabella égaliser (1-1, 26). Le début d’une période verte, au cours de laquelle José Fonte voit sa cuisse le lâcher, Salibur bazarder une bonne opportunité (39) et qui se conclut finalement par un retour en force des Lillois mais ni Pépé (41), ni Rémy (42) ne parvienne à faire sauter un scénario également marqué par l’explusion de l’assistant de Galtier, Thierry Oleksiak Changement de ton : dès le retour des vestiaires, la bande à Galette a pris les platines et a de nouveau fait danser la défense stéphanoise, Bamba venant même inscrire rapidement un doublé (2-1, 46) et Pépé poussant Ruffier à de nouveau mettre son pif dans le gazon (53). L' ASSE a ainsi plié d'un coup, laissant le LOSC gérer son avance jusqu'aux entrées de Hamouma et Nordin, puis celle de Diony dans le dernier quart d'heure, qui ont permis aux Verts de remettre le pied sur le ballon et de venir faire remonter la pression sur le but de Maignan. Assez pour inquiéter les Dogues ? Un temps, évidemment, jusqu'à la morsure finale : un ballon gratté par Pépé à cinq minutes de la fin, Bamba qui vient agiter la foule, le même Pépé qui vient finir et saluer Pierre-Mauroy (3-1, 85). Ou comment rentabiliser le voyage de la pile d'émissaires venus à Lille samedi pour observer le numéro 19 lillois, troisième joueur le plus décisif d'Europe cette saison. Un type en or, un mec qui permet au LOSC de valider son succès et de revenir à cinq points du PSG . Dans la peau d'un dauphin, plus que jamais.