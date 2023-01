Le live de la BBC perturbé par des bruits de jouissement

The culprits behind the BBC prank ?? pic.twitter.com/gj3bHMXYSa — The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 17, 2023

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La relation entre Gary Lineker et Alan Shearer n'a jamais été aussi torride.En plein direct sur la BBC peu avant la rencontre entre Wolverhampton et Liverpool, des bruits de gémissements ont perturbé le présentateur star de la BBC, Gary Lineker. Des sons visiblement enregistrés, qui se sont répétés alors qu'Alan Shearer prenait l'antenne. Peu après le début du match remporté par 'Pool , Gary a levé une partie du mystère : un petit téléphone tout cassé a été retrouvé dans le studio , situé dans le stade Molineux des. Et l'auteur du canular n'est autre que le Youtuber « Jarvo69 » , sorte de Rémi Gaillard britannique : il s'était notamment filmé essayant de s'incruster parmi lelors d'un match en plein confinement, ou était plus récemment entré sur la pelouse lors de la finale de Ligue des champions au Stade de France pour célébrer le titre avec Vinícius et Gareth Bale., a blagué le présentateur star de la BBC après la rencontre. À noter que le youtubeur est interdit d'assister à des évènements sportifs pendant deux ans en Angleterre et au pays de Galles, après avoir été condamné en octobre dernier pour avoir perturbé un match de cricket en septembre 2021.Attention à ne pas ouvrir la vidéo au bureau.