Le jour où l'opération Père Noël a tourné au vinaigre à Villa Park

Le 13 décembre 1998, à l’occasion d’un match contre Arsenal, les dirigeants d’Aston Villa décident de faire plaisir à leur public en engageant des parachutistes déguisés en Père Noël. L’opération aéroportée a bien failli remettre en cause la fameuse magie de Noël pour l’un d’entre eux...

Une histoire vraie issue du magazine SO FOOT, numéro 182 (décembre 2020).

« Mon fils de 7 ans s’est immédiatement mis à pleurer. Il était persuadé qu’il n’aurait plus jamais de cadeaux parce que le Père Noël venait de mourir ! »

L’homme qui tombe à pic

« Je bafouillais, j’essayais de leur expliquer en anglais ce qu’il s’était passé et ils m’ont répondu : "Qu’est-ce que tu nous racontes toi, avec tes histoires de Père Noël?" Ils pensaient que je me foutais de leur gueule. »

De la poisse à la traversée de l’Atlantique

Par Julien Duez

2020 fut une année de merde pour tout le monde y compris pour les supporters d’Aston Villa. Privés de stade à cause de la Covid-19 pour leur retour dans l’élite, les fans desont dû faire comme tout le monde : regarder leur équipe à la télévision. Un crève-cœur, d’autant que la saison 2019-2020 a coïncidé avec la première victoire du club de Birmingham face à Arsenal dans son antre de Villa Park depuis 22 ans. De quoi réveiller quelques souvenirs. En 1998, lescomptent parmi les membres dude Premier League. Colin Abbott, historien des, se souvient encore d’un début de saison tonitruant :La mauvaise série profite alors à Manchester United et Arsenal, les deux vrais prétendants au sacre. C’est d’ailleurs en leur qualité de champions en titre que lesse présentent à Birmingham, une ville plus connue pour son épais brouillard que pour son climat tropical., illustre Owen Strickland, un ancien flic qui profitait alors d’un jour de congé pour assister au dernier choc de l’année à Villa Park. Venue également en famille, Donna Williams se rappelle que le speaker avait annoncé une surprise aux 39 000 spectateurs présents ce jour-là : à la mi-temps, trois parachutistes de la Royal Air Force (RAF) atterriront déguisés en Père Noël, au milieu de la pelouse.Les 45 premières minutes sont animées par Nicolas Anelka, deux fois passeur décisif pour Dennis Bergkamp. La suite, c’est l’ancien défenseur des, Gilles Grimandi, qui la raconte :Le type en question est le sergent Nigel Rogoff. Il a 39 ans et compte plus de 6000 sauts à son actif. Mais ce 13 décembre 1998, il s’envole pour la dernière fois. Il a opté pour un modèle de parachute plus rapide que ses deux comparses et les mauvaises conditions météo lui sont fatales : au lieu d’atterrir dans le rond central, il heurte le toit de la tribune Trinity Road, puis s’écrase au sol après une chute libre de 30 mètres. Dans les travées, les fans, stupéfaits, ne peuvent que constater l’horreur de la situation : Rogoff lutte entre la vie et la mort dans un costume rouge pourlingue., résume Abbott. Pour ceux qui croient encore à la magie de Noël, ça l’est encore plus. Sean Lynch, un supporter venu au Villa Park avec ses enfants, est là pour en attester :, rejoue-t-il.Dans les vestiaires, les 22 acteurs ignorent totalement l’qui vient d’avoir lieu., explique Grimandi."Qu’est-ce que tu nous racontes toi, avec tes histoires de Père Noël ?"Entré en fin de match à la place de Ljungberg, l’ancien défenseur jure encore que l’événement n’a pas eu d’incidence sur la suite du match. En tribunes, c’est une autre limonade. Pour le comprendre, il faut suivre Strickland :Le même endroit par lequel a transité le sergent Rogoff avant son transfert à l’hôpital.Pour ne prendre aucun risque, celui qui est entre-temps devenu magicien quitte Villa Park avec son paternel, et le ramène en voiture à la maison. Derrière eux, le stade rugit : un but de Julian Joachim suivi d’un doublé de Dion Dublin retourne la situation et offre la victoire aux locaux., sourit Abbott.Le malheureux Père Noël, lui, passera de moins bonnes fêtes. Une opération, trois semaines sous respirateur artificiel et 177 poches de sang transfusées plus tard, Rogoff doit se faire amputer de la jambe gauche..., relate Grimandi, qui garde encore le souvenir d’une saison noire. Et pas seulement à cause du triplé des Mancuniens :À sa sortie de l’hôpital, Rogoff a vécu une sorte de renaissance : après avoir passé son brevet de pilote d’avion, il a fait le tour de Grande-Bretagne en kayak et en vélo adapté, mais aussi une traversée de l’Atlantique à la rame, avec trois autres vétérans amputés de la RAF. Des exploits dont l’intéressé ne souhaite désormais plus parler, préférant rester éloigné de la lumière., s’émeut Rob Bishop, un ancien journaliste devenu rédacteur des programmes de match desPetit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n’oublie pas son (seul) petit soulier. Tu lui dois au moins ça, ordure.